«Je ne peux pas trop en parler, mais...» - Letang

Les rumeurs qui envoient Kristopher Letang à Montréal cet été circulent depuis un bon moment et le principal intéressé n'a rien fait pour les calmer, mercredi.

En entrevue à JiC, le défenseur des Penguins en a dévoilé un peu plus sur les plans qu'il a en tête à l'approche de devenir joueur autonome sans compensation.

«Pour moi, Montréal a toujours été une place spéciale. J'ai passé 16 ans à Pittsburgh. J'ai pu vivre de grands moments avec les Penguins. Mon but premier a toujours été de finir ma carrière ici à Pittsburgh. On sait aussi que c'est une ''business'' et qu'il y a des choix qui devront se faire. Si je suis victime de ça, je ne peux pas trop en parler mais la liste des équipes pour qui je veux jouer est courte», a déclaré le Québécois en souriant.

Ce dernier croit également avoir encore plusieurs bonnes années de hockey à donner et il fait tout en son pouvoir pour avoir la chance de jouer au hockey le plus longtemps possible.

«J'adore m'entraîner. J'ai toujours eu énormément de focus sur le travail hors de la patinoire. Je savais que c'était la clé pour prolonger ma carrière. J'ai eu des grosses blessures pendant ma vingtaine, mais quand tu guéris bien, ce sont des choses qui restent derrière toi et tu peux regarder vers l'avenir.»

Malgré tout, Letang a la tête à Pittsburgh en ce moment. Il n'a d'ailleurs qu'un seul objectif en tête d'ici la fin de la saison.

«On se fait poser la même question à chaque année. Les gens nous voient vieillir, mais les résultats sont encore là. Beaucoup de gens pensaient qu'on ne participerait pas aux séries, mais nous étions quand même au premier rang de notre division à un certain moment. C'est certain qu'on voit qu'il reste de moins en moins d'années à nos carrières. Mais à chaque année, le défi qu'on s'impose est de gagner une coupe Stanley. Cette année, on a la chance de le faire. On ne veut pas regarder trop loin et on veut en profiter pleinement.»

L'ancien des Foreurs de Val-d'Or dans la LHJMQ tenait également à louanger son coéquipier Sidney Crosby, qui a récemment marqué le 500e but de sa carrière dans le circuit Bettman.

«Tous les joueurs qui ont eu la chance de jouer avec lui ont eu un privilège. Pour moi, ça fait 16 ans. Je me sens donc extrêmement privilégié. C'est un joueur qui est probablement parmi les trois ou les cinq meilleurs joueurs de l'histoire. Au début de sa carrière, beaucoup de gens trouvaient que c'était seulement un passeur. Maintenant, il marque 500 buts. On peut dire qu'il s'est amélioré et qu'il a vraiment évolué.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.