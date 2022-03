CF Montréal: mieux gérer ses émotions

Publié aujourd'hui à 13h00

Mis à jouraujourd'hui à 13h00

Dimanche dernier, le CF Montréal a ouvert sa saison 2022 en MLS avec un revers de 2-0 contre Orlando City SC. Malgré le résultat, le match a été intéressant, du moins beaucoup plus qu’on pourrait le penser pour le CF Montréal.

Le club montréalais a eu une bonne première demie, mais n’a pas été en mesure de concrétiser ses belles actions en buts. Il n’a pas été en mesure de prendre avantage du momentum qu’il possédait, que ce soit sur les occasions de Romell Quioto ou de Djordje Mihailovic.

Si le CF Montréal avait été en mesure de marquer lors de la première demie, peut-être que l’issue du match aurait été bien différente. Et c’était encore plus important d’être opportuniste compte tenu du fait que la formation floridienne est maître chez elle.

Il a beaucoup été question de la gestion du match par le CF Montréal, c’est-à-dire, à savoir s’il était mieux de jouer court ou de jouer long contre Orlando. Mais ce n’est pas un problème d’identité, qui est très claire chez le CF Montréal. Le club veut construire le jeu à partir de l’arrière et il le fait bien.

En ce moment, les hommes de Wilfried Nancy jouent sur deux plans, la Ligue des champions de la CONCACAF et le championnat en MLS. Et la gestion de toutes ces émotions n’est pas quelque chose à négliger.

En 2015, l’Impact avait atteint la finale de la Ligue des champions, mais avait des performances bien moyennes en MLS. Et il n’est pas un cas isolé. La preuve est que toutes les équipes qui évoluent actuellement en Ligue des champions ont perdu leur premier match en MLS.

Et la gestion de ces émotions devient primordiable lorsque l’équipe tire de l’arrière. Souvent, et pour avoir été joueur, c’est quelque chose que je suis bien conscient. On a tendance à vouloir en faire plus, à se précipiter et la prise de décision en est affectée. Et comme conséquences de tout ça, on peut parler du carton rouge de Quioto et des erreurs qui ont mené au deuxième but d’Orlando.

En 2021, à sept reprises le CF Montréal a encaissé le premier but à l’extérieur. Et sur ces sept matchs, il n’a été en mesure que de récolter un point. Comparativement à domicile, sur les sept rencontres où l’adversaire a marqué en premier, le CF MTL a remporté quatre victoires. Pourquoi sur la route, l’équipe n'arrive-t-elle pas, lorsqu’elle est menée, à retrousser ses manches et à retourner la situation?

Si le club peut réussir à mieux gérer ses émotions et mieux s’appliquer, peut-être qu’il serait en mesure d’engranger quelques points de plus qui pourraient s’avérer vitaux en fin de saison.

Mais il ne faut pas paniquer, car la saison MLS, c’est un marathon. Le club disputera son premier match à domicile, samedi, face à l’Union de Philadelphie au Stade olympique, un endroit où le club tend à marquer beaucoup de buts.