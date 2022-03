Baseball majeur: Bernie Sanders s’en mêle

Le sénateur américain Bernie Sanders a sommé le commissaire du baseball majeur, Rod Manfred, de mettre fin au lock-out dans les ligues majeures, mercredi.

«Les 30 propriétaires des équipes des ligues majeures de baseball valent plus de 100 milliards $. La valeur de leurs clubs a augmenté de plus de 41 milliards $ depuis qu’ils les ont achetés. M. Manfred, mettez fin au lock-out. Négociez de bonne foi. Ne laissez pas la cupidité des propriétaires mettre à mal notre passe-temps national», a écrit le politicien de 80 ans sur son compte Twitter.

Mardi, Manfred a annoncé l’annulation des deux premières séries prévues au calendrier de la saison régulière 2022, après que l’association des joueurs ait refusé la dernière offre de contrat de travail du baseball majeur avant la date limite imposée par les propriétaires.

Le lock-out dans le baseball majeur a été décrété le 2 décembre. Il s’agit du plus long conflit dans les ligues majeures depuis la grève de sept mois et demi qui a touché les campagnes 1994 et 1995.