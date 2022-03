À vous de juger... était-ce un but?

Après avoir été originalement annoncé comme un but, la décision a été renversée, au désagrément de l'entraineur des Islanders Barry Trotz, qui était en beau fusil.

L'affaire, c'est que si le but avait été bon, il aurait procuré l'avance au new-yorkais en troisième période. C'est plutôt Andre Burakovsky qui a inscrit un but quelques secondes plus tard pour permettre à son équipe d'éventuellement aller chercher la victoire.

Force est d'admettre que l'Avalanche méritait la victoire. Ils ont dominé au chapitre des tirs 43 à 31, Ilya Sorokin devant se démarquer à plusieurs reprises.

À noter la superbe performance de Devon Toews, qui récolte 1 but et 2 passes à sa première partie contre son ancien club.

Un autre défenseur de l'Avalanche mérite qu'on parle de lui. En effet, Jack Johnson atteignait ce soir le plateau des 1000 matchs dans la LNH.

Il s'agit d'une quatrième victoire consécutive de la part de la bande à Nathan Mackinnon, qui affiche désormais la meilleure fiche à domicile de la Ligue avec 23 victoires en 28 décisions.

Vous pouvez voir plus bas les faits saillants des autres matchs du mardi soir dans la LNH.

