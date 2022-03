Un nouveau contrat sous peu pour Forsberg?

L’attaquant des Predators de Nashville Filip Forsberg pourrait devenir agent libre avec compensation au terme de la présente campagne, mais la formation du Tennessee ne souhaite pas que ce scénario se concrétise.

Elle ne souhaite pas non plus échanger son patineur vedette, qui écoule la dernière année d’un contrat de six saisons lui rapportant 36 millions $, elle qui est au cœur de la course aux séries éliminatoires, avec 64 points en 53 matchs, ce qui leur vaut la première place des équipes repêchées dans l'Association de l'Ouest.

Le directeur général des «Preds», David Poile, a clairement fait part de ses intentions quant à l’avenir de l’athlète de 27 ans, lors d’un passage sur les ondes radiophoniques du 102,5 The Game, un média de la région.

«Non, je n’essaie pas d’échanger Filip Forsberg. J’essaie de signer [une entente] avec Filip Forsberg, a d’abord lancé l’homme de 72 ans. Ce n’est pas encore fait. Je ne sais pas quand ça se fera. Je n’ai aucune boule de cristal qui me prédit que ça arrivera. Les deux parties le veulent, mais ce n’est pas encore arrivé.

«En date d’aujourd’hui, je peux clairement vous dire que nous tentons de signer Filip Forsberg.»

Encore cette saison saison, le Suédois est l’un des patineurs les plus productifs dans le camp des Predators. Ses 27 buts lui valent le premier rang à ce chapitre au sein de l’organisation des «Preds». Il arrive aussi au troisième rang des pointeurs de l’équipe, derrière Roman Josi (53) et Matt Duchene (46), en vertu de ses 45 points en 40 duels.

«Je ne suis pas le premier, ni le dernier gars qui va se trouver dans cette position, a admis Forsberg. Comme je l’ai mentionné au début de la saison, j’ai signé un contrat de six ans et nous en sommes à la sixième année. J’aimerais en signer un autre, mais ce n’est pas entièrement entre mes mains. C’est un travail d’équipe que nous tentons d’accomplir. La seule chose sur laquelle je peux me concentrer, c’est de bien jouer et gagner des matchs.»

«Ça facilite le processus que les représentants de Filip et la direction de l’équipe, nous nous connaissions. Nous nous faisons confiance dans ce que nous essayons d’accomplir, a ajouté Poile. Nous ne nous entendons pas présentement, sinon nous aurions déjà une entente en place. Nous devons continuer d’avancer. [Forsberg] le sait que je n’essaie pas de l’échanger. Il y a des rumeurs, on les entend aussi et on se doit de réagir à cela. Voici où nous en sommes.»