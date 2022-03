Un bel honneur pour Kevin Poulin

Kevin Poulin, du Rocket de Laval, a été sélectionné à titre de gardien par excellence du mois de février dans la Ligue américaine de hockey (LAH), mardi.

Le Québécois de 31 ans a maintenu un dossier de 5-0-1 et un taux d’efficacité de ,945 pendant le deuxième mois de l’année 2022.

Au total, Poulin a disputé 12 rencontres avec le Rocket cette saison. Il a aussi porté les couleurs des Lions de Trois-Rivières, dans l'ECHL, pour huit rencontres.

Le natif de Montréal revient de loin, lui qui a joué dans huit ligues différentes depuis 2016-2017. En plus de la LAH et de l'ECHL, il a passé par la Ligue continentale de hockey (KHL), la Ligue nord-américaine de hockey, le championnat d’Autriche, la Ligue nationale de Suisse, la Deutsche Eishockey Liga (Allemagne) et la deuxième division suédoise. Il a aussi représenté le Canada aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018.

Repêché au cinquième tour (126e au total) en 2008 par les Islanders de New York, Poulin a disputé 50 parties avec les Insulaires dans la Ligue nationale de hockey entre 2010 et 2015.