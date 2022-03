NFL: les Texans ravis d’Antony Auclair

À la fin de la saison, Antony Auclair avait mentionné son souhait de poursuivre l’aventure avec les Texans de Houston. Présent au Combine de la NFL à Indianapolis, le directeur général de l’équipe, Nick Caserio, ne s’est pas fait prier pour louanger les services de l’ailier rapproché beauceron.

Après son point de presse officiel devant une imposante meute journalistique, Caserio a bien voulu s’entretenir avec le représentant du Journal au sujet de l’ancien du Rouge et Or.

Le Combine de la NFL, c’est le moment de l’année où sont rassemblés à Indianapolis plus de 300 des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage afin de se prêter à une pléiade d’examens physiques, d’entrevues et d’évaluations médicales. Les dirigeants de la vaste majorité des équipes sont aussi sur place, ce qui permet de faire le point sur les affaires courantes de chaque équipe.

Auclair s’était entendu avec les Texans l’an dernier, après quatre saisons chez les Buccaneers. Son contrat d’un an vient à échéance le 16 mars et il deviendra joueur autonome s’il n’y a pas d’entente d’ici là, mais les deux clans sont déjà en pourparlers préliminaires.

«Il fait partie de ceux avec lesquels le dialogue est déjà ouvert», a confirmé Caserio.

«On verra comment les choses vont se passer, mais j’espère certainement qu’Antony sera de retour, car il amène une belle valeur ajoutée à notre programme.»

Atouts appréciés

Caserio n’est pas né de la dernière pluie. Avant d’être nommé directeur général des Texans l’an dernier, il a passé les 20 années précédentes au sein de l’organisation des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Il a donc été à l’école de Bill Belichick, où il est coutume d’en dire le moins possible sur les affaires de l’équipe et les joueurs impliqués dans différentes discussions. Dans le cas d’Auclair, Caserio s’est pourtant montré fort volubile.

«Il a fait de l’excellent travail pour nous. On connaissait son expérience à Tampa. Même s’il jouait moins que d’autres joueurs, on avait toute l’évidence sur vidéo pour comprendre qu’il pouvait être bénéfique pour notre équipe.

«Nous savions que nous allions vivre une année de transition, mais il s’est forgé un rôle à la fois en attaque et sur les unités spéciales. Antony est un joueur brillant et sur lequel on peut compter», a-t-il lancé.

Un joueur d’équipe

La saison dernière, Auclair a pris part à 16 des 17 matchs des siens, une marque personnelle. Il a aussi participé à 32% des jeux offensifs des Texans, une autre marque. C’est sans compter qu’il a inscrit son premier touché en carrière.

«On apprécie sa polyvalence, son intelligence, sa robustesse et le fait qu’il a apprécié son rôle. Il place toujours l’équipe aux devant de ses intérêts. Il a fait confiance aux entraîneurs et les entraîneurs lui ont fait confiance en retour. C’est le type de joueur qu’on veut dans notre building pour accroître nos chances de connaître du succès», a encensé Caserio.

L’agent d’Auclair, Sasha Ghavami, a aussi confirmé que des premières négociations pour un retour à Houston avaient commencé.

«Je ne commenterai pas l’état des discussions, mais c’est certain qu’on va se reparler. C’est agréable de savoir que les Texans émettent des commentaires aussi élogieux. Antony a connu une belle saison et il a fait sa place», a-t-il mentionné.

