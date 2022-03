Les Kings en mangent toute une!

C'est le cas de le dire, les Bruins n'ont fait qu'une bouchée des pauvres Kings.

Il n'aura fallu que d'une minute en première période avant que Jake DeBrusk touche le fond du filet. À partir de ce moment, les Bruins n'ont plus regardé derrière.

Brendan Lemieux a essayé de réveiller les siens en fin de première alors que c'était 2 à 0 en engageant un furieux combat avec Trent Frederic, mais en vain. Marque finale, Boston 7, Los Angeles 0.

DeBrusk est par ailleurs celui qui a inscrit les trois premiers buts du match. Il s'agit du premier tour du chapeau de sa carrière, et cette performance porte son total de filets à 14 en 2021-22.

Patrice Bergeron a connu un bon match avec 1 but et 2 mentions d'aide, tout comme son compagnon de trio Brad Marchand qui récolte 2 passes. Il faut rappeler que DeBrusk a récemment la chance de jouer avec ces deux inséparables, Bruce Cassidy préférant jumeler David Pastrnak à Taylor Hall et Erik Haula sur la deuxième unité.

Pour Jeremy Swayman, il s'agit d'un deuxième blanchissage cette saison, lui qui réalise l'exploit avec 34 arrêts.

Vous pouvez voir plus bas les faits saillants des deux autres matchs disputés lundi soir dans la LNH.

Maple Leafs (5) c. Capitals (3)

MAPLELEAFS_CAPITALS -

Canucks (2) c. Devils (7)