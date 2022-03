La misère des Sabres se poursuit

Les Sabres de Buffalo se dirigent vers une 11e exclusion des séries éliminatoires consécutive et malgré la participation à la Classique Héritage, prévue le 13 mars à Hamilton, ils ont bien peu de raisons de se réjouir.

La formation dirigée par Don Granato a encaissé six revers d’affilée et se trouve désormais à la portée du Canadien de Montréal, qui se trouve à sept points de l’avant-dernière place de la section Atlantique détenue par les Sabres. Même si l’organisation possède dans ses rangs quelques jeunes talentueux comme Rasmus Dahlin, Dylan Cozens, Casey Mittelstadt et Jack Quinn, rien ne garantit à court terme un retour en matchs d’après-saison.

Les joueurs du club tentent de leur côté de garder le moral. «J’aime la direction que l’équipe emprunte. [...] Évidemment, les résultats ne sont pas ceux que nous voulons, mais je vois qu’on rassemble les pièces. Il faut simplement trouver le moyen d’être constants. Ce sera la prochaine étape pour nous», a affirmé au quotidien «The Buffalo News» Tage Thompson, qui domine les Sabres avec ses 22 buts et 40 points en 2021-2022.

Selon le pivot Cody Eakin, le travail finira par rapporter, tôt ou tard. D’ici là, il faut d’abord adopter une bonne éthique professionnelle.

«Beaucoup de jeunes sont ici. De nombreux gars arrivent et essaient de déterminer quel type de joueurs ils seront. Ils planchent sans relâche. Ils se présentent au boulot chaque jour et nous avons de bonnes personnes étant dans le ligue depuis un bout de temps qui en font de même et prêchent par l’exemple», a émis l’ancien des Golden Knights de Vegas.

Rester zen

Néanmoins, ces belles paroles ne donneront pas davantage de victoires à une formation à la recherche d’espoir. Il importe de demeurer en contrôle de soi-même en évitant les mauvais choix sur la patinoire et aussi à l’extérieur.

«C’est un défi indéniable de batailler contre la frustration, mais nous savons en tant qu’organisation ce que les réactions exagérées à la défaite peuvent causer, a averti Granato. Nous devons continuer d’y aller à fond et d’inciter chaque gars à s’améliorer. [...] Nous sommes fâchés comme n’importe qui d’autre et je ne peux pas vous dire que je ne le suis pas. Mais il m’est impossible d’agir comme un être frustré, c’est la grande différence. Vous avez le droit de l’être, mais vous ne pouvez pas agir ainsi, car vous commencez dès lors à prendre de mauvaises décisions.»

Les Sabres visiteront mercredi les Maple Leafs de Toronto, leurs rivaux de la Classique Héritage.