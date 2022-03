Charlotte FC: un match d’ouverture particulièrement spécial pour Jaylin Lindsey

Les émotions seront fortes pour les membres du Charlotte FC quand ils fouleront le terrain du Bank of America Stadium pour le tout premier match à domicile de leur histoire, samedi contre le Galaxy de Los Angeles. Elles le seront encore plus pour le défenseur Jaylin Lindsey, natif de la région.

«Je viens de la région et sachant que mes parents, mes amis et ma famille seront dans les estrades, ce sera un moment surréel, de dire Lindsey sur le site internet de son équipe. La première fois que nous sortirons du tunnel avant le match, je suis certain que la foule sera hyper bruyante et ce sera un des moments les plus marquants de ma vie. Plus de 70 000 personnes nous appuieront tout le match, nous sommes excités de pouvoir bénéficier de ce support.»

«C’est quelque chose pour lequel j’ai travaillé fort depuis longtemps, a ajouté l’arrière. J’ai grandi en regardant des matchs au Bank of America Stadium et maintenant que je vais y jouer, je me sens prêt.»

La plus jeune équipe de la Major League Soccer (MLS) aura tout un défi entre les mains pour son premier match à domicile, avec le Galaxy, même si la formation californienne ne représente plus la même force qu’autrefois. L’organisation de la ville des anges a raté les séries éliminatoires de la MLS quatre fois à ses cinq dernières années.

«Quelle façon extraordinaire d’inaugurer le Bank of America Stadium, de dire Lindsey. Le Galaxy possède une riche histoire et compte sur plusieurs bons joueurs qui quittent l’Europe pour aller s’y installer. [...] C’est toujours une excellente équipe qui récolte de bons résultats au fil de la saison.

«Nous sommes prêts à relever le défi, nous savons que ce sera un match difficile. Mais nous nous présentons sachant très bien que nous aurons les amateurs pour nous encourager et nous allons jouer sur le réseau national.»

Du positif et de la fierté malgré la défaite

Le tout premier match de l’équipe d’expansion dans la MLS ne s’est pas déroulé exactement comme prévu, elle qui s’est inclinée 3 à 0 devant le D.C. United, samedi.

Malgré cette écrasante défaite, l’entraîneur-chef du Charlotte FC Miguel Ramirez et les joueurs étaient heureux de leur performance.

«J’aurais aimé un pointage final plus représentatif de la réalité, avait admis Ramirez, au terme de ce premier duel. La première partie de la première demie, ainsi que la majorité de la deuxième demie, j’ai beaucoup apprécié le match et je me suis senti fier par rapport à ce que je voyais, particulièrement considérant que c’était nos débuts.»

«Nous savons que nous sommes un bon groupe, avait ajouté Christian Fuchs, qui portait le bandeau de capitaine. Nous avons assez de qualité pour être une bonne équipe compétitive, c’est notre objectif principal. Nous avons eu quelques aperçus de notre potentiel, mais nous avons encore beaucoup de choses à apprendre, alors nous devrons être patients.»