Ajouts en défensive pour le Rouge et Or

Le Rouge et Or a annoncé avoir récemment recruté quatre joueurs défensifs et un porteur de ballon, ce qui porte à neuf le nombre d’athlètes provenant des rangs collégiaux qui se grefferont cet automne à l’équipe de football de l’Université Laval.

Le demi défensif Alex Auger, du cégep de Trois-Rivières, le joueur de ligne défensive Arnaud Burkel et le demi-défensif Billy Jonas Pernier, du cégep de Thetford, ainsi que le secondeur Pierre-Olivier Théberge, du cégep de La Pocatière, sont les quatre ajouts de Laval en défensive.

Théberge, avec ses cinq sacs du quart et ses 32,5 plaqués, a fait partie des membres de l’équipe d’étoiles collégiale en défensive l’an dernier.

Le premier porteur de ballon à avoir été recruté par l’équipe cette année, Angel Vital, a récolté des gains de 386 verges en 86 portées la saison passée avec le collège Vanier.

Des frères en défensive

Il y a quelques semaines, le Rouge et Or dévoilait l’identité de ses quatre premières recrues : les receveurs Guillaume Cauchon, du Campus Notre-Dame-de-Foy, et Emeric Boutin, du collège Lionel-Groulx, le botteur Émile Choquet, aussi du Campus Notre-Dame-de-Foy, et le joueur de ligne défensive Anthony Lamontagne, du cégep Garneau.

Lamontagne retrouvera d’ailleurs son frère Cédric sur la ligne défensive de Laval.

Une nouvelle stratégie

Dans une récente entrevue à TVA Nouvelles, le président de l’équipe, Jacques Tanguay, a dit qu’il dévoilerait prochainement la nouvelle stratégie de recrutement du Rouge et Or.

L’organisation veut mettre derrière elle une « machine » afin de dépister les plus beaux talents. Depuis 25 ans, cette tâche incombait principalement à l’entraîneur-chef Glen Constantin.

«Nous avons des anciens joueurs qui sont aux quatre coins du Québec, a rappelé M. Tanguay. À partir de cette année, on va se servir de toute la famille du Rouge et Or pour amener chez nous les meilleurs athlètes. Comme on l’a toujours fait, mais avec les méthodes de 2022.»

Si Jacques Tanguay se réjouit que les autres équipes du circuit universitaire québécois se soient «améliorées», il constate que son programme est «un peu rattrapé par les autres».

«À partir de tout de suite, on va mettre tous les éléments en place pour améliorer notre potentiel de recrutement», a-t-il ajouté.