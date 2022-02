Petteri Lindbohm revient dans la LNH

Les Panthers de la Floride ont accordé un contrat au défenseur Petteri Lindbohm, dont la saison dans la Ligue continentale de hockey (KHL) vient de prendre fin abruptement après la décision du Jokerit d’Helsinki de se retirer des séries.

Le club n’a donné aucun détail sur le pacte en question, mais le Finlandais de 28 ans devra passer par le ballottage avant de se joindre à l’organisation floridienne, selon les informations rapportées notamment par Elliotte Friedman, du réseau Sportsnet.

Sélectionné au sixième tour par les Blues de St. Louis en 2012, Lindbohm a disputé 40 parties entre 2014 et 2017, totalisant deux buts et trois points. Il s'est ensuite tourné vers l'Europe en 2018. Il a porté les couleurs du Lausanne HC et du HC Bienne en première division suisse avant son séjour dans la KHL.

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Brendan Perlini a lui aussi vu son nom placé au ballottage, lundi. Les 31 autres équipes de la Ligue nationale ont 24 heures pour le sélectionner.