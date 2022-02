Les Rangers retrouveront-ils leurs repères?

La dernière fin de semaine a été dure pour les Rangers de New York, qui ont perdu du terrain dans leur bataille pour une place avantageuse au classement de la section Métropolitaine, et il leur faudra reprendre de la vigueur en attaque.

Blanchis 1 à 0 par le gardien Tristan Jarry et les Penguins de Pittsburgh, samedi, les Blueshirts ont baissé pavillon 5 à 2 devant les Canucks de Vancouver le lendemain. Malgré le 12e but de la saison du Québécois Alexis Lafrenière, ils ont perdu en temps réglementaire à la maison pour une première fois cette année face à un club se trouvant actuellement à l’extérieur du portrait des séries.

Toutefois, le club de l’entraîneur-chef Gerard Gallant refuse de céder à la panique. Après tout, la formation a encore passablement de marge de manœuvre. Elle occupe le troisième échelon de sa division avec une priorité de six points sur les Capitals de Washington, qui détiennent une rencontre en main. Et une participation aux prochaines éliminatoires semble très probable.

Avant tout, il suffit de rester solide dans l’adversité et de continuer le dur labeur, selon l’attaquant Ryan Strome. «Nous avons eu de belles chances en première période et d’être en arrière par deux était quelque peu décourageant, mais c’est la Ligue nationale de hockey. Les choses peuvent changer rapidement et il faut répondre plus efficacement à cela, a-t-il dit au site NHL.com. Certes, quand les rondelles n’entrent pas dans le filet, c’est frustrant, mais on doit persévérer et ne pas accorder davantage de buts.»

Pour sa part, Gallant estime que ses hommes peuvent en faire davantage. «J’ai été plus déçu par certains de nos replis [...] pour être honnête avec vous. Nous n’avons pas travaillé suffisamment sur une couple de leurs buts et cela nous a fait mal. Je dis toujours que votre travail acharné rapporte toujours; c’est le signe d’une bonne équipe. Lorsque vous faites tout en repli défensif, de belles choses arrivent et sinon, bien, la rondelle finit dans votre filet.»

Lafrenière poursuit son développement

Concernant Lafrenière, il avait récolté 21 points en 56 sorties au cours de la dernière campagne, tout en maintenant un différentiel de -7. En 2021-2022, il en revendique 16 en 51 matchs, mais sa fiche de 0 reflète une amélioration de son jeu en général. Jeudi, il a connu une excellente soirée avec un but et une aide dans un triomphe de 4 à 1 aux dépens des Capitals de Washington, en plus de présenter un dossier de +3.

Les Rangers accueilleront les Blues de St. Louis, mercredi.