Les équipes canadiennes de soccer n’affronteront plus celles de Russie

Les équipes nationales de soccer du Canada et les différents clubs du pays n’affronteront plus la Russie jusqu’à ce que celle-ci n’abandonne son intrusion en territoire ukrainien.

C’est ce que Canada Soccer a déclaré dans un communiqué, lundi. Quelques minutes avant cette annonce, la FIFA et la fédération européenne de soccer avaient banni jusqu'à nouvel ordre la Russie de toutes leurs compétitions, ce qui inclut la prochaine Coupe du monde prévue en novembre.

«En soutien indéfectible avec l’Ukraine, ses habitants et les Canado-Ukrainiens qui représentent la troisième plus grosse population ukrainienne en dehors de l’Ukraine et la Russie, Canada Soccer, ses membres et ses clubs ne compétitionneront pas contre la Russie à aucun niveau jusqu’à ce que la souveraineté et l’intégrité territoriale ne soient restaurées.»

«Nous condamnons de tout cœur les attaques hostiles de la Russie contre l’Ukraine et nous sommes unis avec les Ukrainiens ici au Canada et autour du globe.»

Il s’agit de la dernière de nombreuses répercussions touchant le monde sportif en Russie. De nombreux événements devant avoir lieu en Russie, dont entre autres le Grand Prix de Formule 1, ont été annulés.