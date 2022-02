Le système fonctionne à Raleigh

Les Hurricanes de la Caroline ont le vent en poupe et semblent bien disposés à disputer du hockey de séries éliminatoires, où le jeu sera assurément plus serré et robuste qu’en saison régulière.

Forte de cinq victoires d’affilée, la troupe de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour occupe le sommet de l’Association de l’Est avec 78 points et des matchs en main sur plusieurs de ses principaux poursuivants. Dernièrement, sa défense s’est montrée avare, accordant un but en deux rencontres. Elle a d’ailleurs frustré dimanche les Oilers d’Edmonton 2 à 1 malgré la présence des Connor McDavid et Leon Draisaitl sur la patinoire.

Voilà ce qui fera réfléchir les rivaux des «Canes», qui comptent aussi sur la meilleure unité d’infériorité numérique de la Ligue nationale de hockey. Grâce à un pourcentage de réussite de 90,2 %, elle devance les Sharks de San Jose par plus de 4 %. Si cette excellence se poursuit, l’équipe devrait conserver sa place au sommet de l’Est.

«Nous avons un bon système en place et nous y adhérons tous. Tout le monde est prêt à bloquer un tir et je pense que nous effectuons un bon travail quand il est temps de se présenter devant l’adversaire pour essayer de lui enlever son espace, a commenté aux médias le défenseur Brett Pesce après le gain de dimanche. Nous sommes tellement synchronisés, peu importe qui se trouve là. Les quatre gars sont en symbiose les uns avec les autres et on est en confiance.»

La clé du succès

Évidemment, la performance d’une formation à court d’un homme est intimement liée à celle de son gardien. En Caroline, Frederik Andersen s’est déguisé en mur de briques jusqu’ici. Ayant remporté ses quatre derniers départs, l’ancien des Maple Leafs de Toronto affiche un dossier éloquent de 29-7-2, ainsi qu’une moyenne de buts alloués de 2,03 et un taux d’efficacité de ,930.

«Ça commence par un gardien en feu. Vous pouvez lui faire confiance et il est toujours le gars le plus important sur l’infériorité numérique. Il vous permet d’augmenter la pression sur la glace simplement parce que vous savez qu’il réalisera l’arrêt si nous commettons quelque chose de stupide», a expliqué l’attaquant Sebastian Aho.

De manière générale, Andersen rassure ses coéquipiers et son instructeur-chef, ce qui constitue une bonne nouvelle, même si le Danois sera jugé selon ses performances en séries.

«Il bloque la rondelle, il est calme et cela vous rend ainsi. Même lorsque vous concédez une excellente chance de marquer, il vous fait croire, par sa façon de jouer, que ce n’était pas le cas et que ça n’ira pas si mal. Il détend tout le groupe avec son jeu et évidemment, il stoppe le disque à une haute fréquence. Ça aide», a complimenté Brind’Amour.

Les Hurricanes visiteront les Red Wings de Detroit, mardi.