Le dauphin de Tuukka Rask?

À en juger les récentes performances de la recrue Jeremy Swayman, les Bruins de Boston seront bien servis devant le filet pour plusieurs années et la retraite de Tuukka Rask sera rapidement oubliée.

Pourtant, lorsque celui-ci a tenté un dernier tour de piste en janvier, rien ne laissait présager de nombreuses présences de Swayman dans l’uniforme noir et jaune d’ici la fin de la campagne; en fait, oui, mais avec les Bruins de Providence, le club-école auquel il a été momentanément rétrogradé le mois passé.

Cependant, avec le départ confirmé de Rask il y a quelques semaines, l’Américain a obtenu une nouvelle opportunité et il l’a bien saisie. D’ailleurs, à ses cinq plus récents départs, il est demeuré invaincu en temps réglementaire et a signé quatre gains. Pour la saison en cours (avant le match de lundi contre les Kings de Los Angeles), sa fiche est de 12-7-3, sa moyenne de buts alloués, de 2,04, et son taux d’efficacité, de ,926. Voilà des statistiques illustrant la qualité de son travail qui représente l’une des raisons pour lesquelles les Bruins se trouvent dans le portrait des séries.

«C’est comme si les meilleurs se lèvent quand votre équipe vit une accalmie. Il a semblé se dire: "bien, c’est maintenant mon moment. Ils ont besoin de moi et je dois être là." Je pense que nous voyons cela avec "Sway"», a indiqué l’entraîneur-chef Bruce Cassidy au quotidien «Boston Globe».

En tête de la course

C’est donc très bien pour un homme qui se trouvait à l’université Maine il y a deux ans. Il a pris l’ascendant sur Linus Ullmark dans la bataille pour le poste de numéro 1 de l’équipe. Et le principal intéressé ne s’attend à rien d’autre qu’à une saine compétition à l’interne qui saura profiter à toute la formation.

«Dès le début, c’est ce qu’ils nous ont demandé, à moi et Linus. Ils voulaient qu’on lutte pour la place de partant, a affirmé Swayman. Cela va juste aider le club et c’est tout ce que je souhaite faire.»

Cependant, s’il continue de cette façon, la bagarre ne durera pas et le poste sera le sien une fois les séries amorcées.

«Il s’améliore sans cesse, a louangé Cassidy. Évidemment, il y a des jeux avec la rondelle dont il faut lui parler. Nous pouvons augmenter notre efficacité sur les échappées... ça reste un défi pour nous. On doit régler cela. Les bonnes équipes en échec avant tireront avantage de nous, mais pour ce qui est de stopper les tirs, il a semblé très solide.»