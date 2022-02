Kyler Murray ne veut pas déménager

Le quart-arrière des Cardinals de l’Arizona Kyler Murray tient à signer une entente de longue durée avec l’organisation et souhaite d’abord et avant tout remporter le Super Bowl.

C’est ce qu’a indiqué son agent Erik Burkhardt dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux, lundi. Murray doit devenir joueur autonome en 2024 et cette année, il obtiendra environ 5,4 millions $, mais 4,5 millions $ de cette somme seront des bonis accordés au cinquième jour calendaire de la saison de la NFL.

«Kyler demeure optimiste de voir cette équipe choisir de s’engager [sur la voie de la victoire] afin qu’il continue d’aider les Cardinals à accumuler les succès et les faits d’armes pour de nombreuses années, a indiqué l’agent. Kyler veut transmettre un message direct aux fidèles partisans des Cardinals et de la belle communauté de Valley en soulignant deux objectifs: il veut désespérément être votre quart à long terme et il veut désespérément gagner le Super Bowl.»

Murray pourrait ainsi être tenté de réduire son impact sur la masse salariale du club pour les deux prochaines années pour aider l’Arizona à embaucher des joueurs d’impact susceptibles de faire grimper ses chances d’enlever les grands honneurs.

L’an passé, il a totalisé 3787 verges et 24 touchés par la voie aérienne, tout en commettant 10 interceptions. Les siens ont plié l’échine devant les Rams de Los Angeles au premier tour éliminatoire.