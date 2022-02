Hockey : l’IIHF suspend la Russie et le Bélarus

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a répondu à la requête de certains de ses pays membres, lundi, en bannissant la Russie et le Bélarus ainsi que leurs clubs de toutes ses compétitions jusqu’à nouvel ordre.

C’est donc dire que les Russes ne pourront participer au Championnat du monde de hockey junior, qui sera repris au mois d’août à Edmonton après avoir été interrompu par la pandémie de COVID-19 cet hiver.

«L’IIHF n’est pas une entité politique et ne peut pas influencer les décisions prises à propos de la guerre en Ukraine, a déclaré le président de l'IIHF, Luc Tardif, dans un communiqué. Nous avons toutefois le devoir de nous préoccuper de nos membres et participants. Nous devons donc faire tout notre possible pour nous assurer que nous sommes en mesure d'organiser nos événements dans un environnement sûr pour toutes les équipes.»

Cette sanction se veut une réponse à l’invasion par la Russie de l’Ukraine, notamment par le biais du Bélarus. Swiss Ice Hockey avait notamment publié un communiqué pour réclamer l’exclusion de ses deux nations de l’IIHF.

«Nous avons été incroyablement choqués de voir les images qui sont parvenues d'Ukraine, a ajouté Tardif. J'ai été en contact étroit avec les membres de la Fédération ukrainienne de hockey et nous espérons pour tous les Ukrainiens que ce conflit pourra être résolu de manière pacifique et sans recourir à de nouvelles violences.»

L’organisation du Mondial junior en 2023, prévu à Novossibirsk et Omsk, a également été retirée des mains de la Fédération russe de hockey. Pour l’instant, aucun nouvel hôte n’a été désigné. Dans ce cas, l’objectif principal est d’assurer la sécurité de tous, selon l'IIHF.

-La FIFA avait pris une décision semblable quelques heures plus tôt, excluant les Russes de la prochaine Coupe du monde de soccer.