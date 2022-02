Ce qui fait la différence chez le CH

Publié aujourd'hui à 09h38

Mis à jouraujourd'hui à 09h38

Les Canadiens filent le parfait bonheur avec cinq victoires de suite. L’équipe suscite à nouveau de l’intérêt et il est plaisant de suivre cette équipe qui nous a tellement déçu depuis le début de la saison.

Le changement derrière le banc donne présentement raison à Jeff Gorton et Kent Hughes puisque Martin St-Louis a donné un nouveau souffle à l’équipe. Les joueurs sont motivés et déterminés et l’effort offert par ces derniers est convaincant.

Pourquoi un tel revirement?

À mon humble avis, la performance des gardiens est l’élément principal qui fait la différence dans la qualité du jeu des Canadiens.

Sous les ordres de Dominique Ducharme, les gardiens du Tricolore ont éprouvé beaucoup d’ennuis. Les chiffres le démontrent alors qu’ils ont conservé une moyenne de buts accordés de 3,98 et présenté un taux d’efficacité de ,890.

Maintenant que Martin St-Louis est en poste, les gardiens ont maintenu une moyenne de 2,38 et affiché une efficacité de ,928. Et j’inclus même, dans ces chiffres, les quatre buts accordés sur 14 tirs de Cayden Primeau dans le match du 10 février contre les Capitals de Washington.

Depuis quelques matchs, les performances de Samuel Montembeault et d’Andrew Hammond sont constantes et inspirantes. On ne voit plus de mauvais buts accordés à répétition, ce qui brisait les reins et la confiance de l’équipe toute entière.

En retour, les résultats obtenus par Montembeault et Hammond donnent confiance aux joueurs, une confiance qui se transforme avec des buts de l’attaque montréalaise.

Cette réalité me rappelle ce qui se passe chez les Canadiens depuis 25 ans. C’est-à-dire que les performances de l’équipe passent toujours et encore par la qualité des performances des gardiens. Vous vous souvenez de Carey Price, Jaroslav Halak, José Théodore... Un vieux refrain !

Oui, Cole Caufield va bien depuis l’arrivée de St-Louis et d’autres joueurs aussi sont plus convaincants. Il n’y a aucun doute. Beaucoup de crédit revient au nouvel entraîneur-chef.

Cependant, présentement, les gardiens arrêtent les rondelles! C’est le jour et la nuit.

Gallagher marquera bientôt

Le dernier but de Brendan Gallagher remonte au 20 novembre contre les Predators de Nashville. Cela fait donc plus de trois mois que le combatif attaquant des Canadiens n’a pas trouvé le fond du filet soit une séquence de 16 parties.

Il est important de préciser que Gallagher a dû s’absenter pour un total de 17 matchs durant cette période en raison d'une blessure soit sept rencontres entre le 2 et le 16 décembre et dix parties du 1er au 29 janvier.

Le no 11 est un joueur déterminé et fier et il n’y a pas de doute dans mon esprit que Gallagher est celui qui veut le plus présentement se sortir de cette torpeur.

Samedi soir, Gallagher était rempli de bonnes intentions et on l’a vu menacé très souvent le filet des Sénateurs d’Ottawa. D’ailleurs, il a obtenu cinq tirs sur le gardien Matt Murrray. En fait, Gallagher a lancé 11 fois sur les gardiens adverses lors des trois dernières parties des Canadiens.

Gallagher finira par être récompensé.