Wayne Gretzky ne veut pas de la Russie au Mondial junior

La Russie est de plus en plus isolée sur la scène internationale, et s’il n’en tenait qu’à Wayne Gretzky, les jeunes espoirs russes devraient être exclus du Championnat du monde de hockey junior.

L’invasion de l’Ukraine par le régime de Vladimir Poutine a été à l’origine de nombreuses sanctions économiques, et les athlètes provenant du pays commencent également à souffrir des gestes de leur président.

Le Mondial junior, qui sera repris au mois d’août après avoir été interrompu par la pandémie de COVID-19 cet hiver, devrait ainsi être disputé sans les Russes, aux yeux du meilleur pointeur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Je pense que le hockey international devrait dire: "nous n'allons pas les laisser jouer dans le Mondial junior", a dit Gretzky sur les ondes de la chaîne TNT, samedi soir. Je pense que nous devons, en tant que Canadiens, adopter cette position puisque les matchs vont être joués à Edmonton.»

Cette déclaration de Gretzky survient quelques heures après que les Polonais eurent refusé d’affronter la Russie lors de la deuxième ronde du tournoi qualificatif de l’UEFA en vue de la Coupe du monde de 2022.

Qualifiant le conflit actuel d'insensé, Gretzky a félicité la Fédération polonaise de soccer pour cette décision.