Quatre buts pour William Dufour

L’attaquant des Sea Dogs de Saint John William Dufour s’est amusé en inscrivant quatre buts dans un gain convaincant de 8 à 1 des siens sur les Wildcats de Moncton, dimanche après-midi, au Centre Avenir.

L’espoir des Islanders de New York s’est ainsi emparé seul du premier rang des marqueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), lui qui compte 35 réussites depuis le début des hostilités en 2021-2022. Il est également au deuxième rang des pointeurs du circuit Courteau avec 67 points, soit six de moins que l’attaquant du Phoenix de Sherbrooke Joshua Roy.

Il s’agit de la première fois que Dufour touche la cible à autant de reprises dans un même match et de la troisième fois qu’il réalise un tour du chapeau dans la LHJMQ.

Cam MacDonald, Vincent Sévigny, Jérémie Poirier et Raivis Kristians Ansons ont été les autres buteurs des Sea Dogs.

Riley Bezeau, Brady Burns, William Villeneuve ont tous récolté deux mentions d’aide, tandis que Philippe Daoust s’est fait complice de trois des buts de ses coéquipiers.

C’est l’attaquant des Wildcats Vincent Labelle qui a privé le gardien Thomas Couture du blanchissage en touchant la cible grâce à un avantage numérique obtenu en troisième période.

L’homme masqué des Sea Dogs a fait face à 20 lancers. Son vis-à-vis, Jonathan Lemieux a été bombardé de 51 tirs dans la défaite.

Les succès des Olympiques se poursuivent

Au Centre Slush Puppie, les Olympiques de Gatineau ont signé un sixième gain consécutif en battant les Huskies de Rouyn-Noranda 5 à 3.

Le club de l’Outaouais a inscrit les trois premiers buts de ce duel, mais les visiteurs n’ont pas été une cible facile. La formation de l’Abitibi-Témiscamingue est revenue au pointage grâce à des filets de Louis-Philippe Fontaine, Mathis Perron et Félix Allard.

Au troisième tiers, Samuel Savoie a joué les héros pour les Olympiques en amassant son 12e de la présente campagne. C’était son deuxième de la partie.

Simon Picard a aussi inscrit deux réussites, dont une dans un filet désert en fin de rencontre. Olivier Boutin a été l’auteur marqueur des vainqueurs.

Saguenéens: une deuxième défaite pour compléter le voyage

Les Saguenéens de Chicoutimi ont subi une défaite de 6 à 3 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand, dimanche, au Centre d’excellence Sports Rousseau. Les «Sags» ont ainsi perdu un deuxième match d’affilée sur la route après un revers la veille à Gatineau.

L’Armada a ouvert la marque à mi-chemin en première période. Jonathan Fauchon a habilement déjoué Kevyn Brassard. Les favoris locaux sont revenus à la charge au deuxième tiers, alors que Philippe Fauchon a décoché un tir qui a pris par surprise le gardien des Saguenéens.

Toutefois, les représentants du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont immédiatement répliqué par l’entremise d’Andrei Loshko. L’attaquant biélorusse a fait scintiller la lumière rouge pour une quatrième fois cette saison.

L’avance d’un seul filet de la formation de la Rive-Nord de Montréal n’a pas duré bien longtemps puisque Gendron et Myklukha ont inscrit respectivement leur 14e et 12e but du calendrier

Les deux équipes sont finalement retournées aux vestiaires avec un tableau indicateur affichant 4 à 1 en faveur des hommes de Bruce Richardson.

Gendron a fait bouger les cordages pour une deuxième fois dans le match en début de troisième vingt. Alex Blais et Fabrice Fortin ont quant à eux redonné un peu d’espoirs aux siens en faisant 5 à 3 en fin de match.

C’était cependant trop peu tard pour la formation du capitaine Michaël Pellerin qui a vu l’Armada se sauver tranquillement avec une victoire de 6-3 et deux points supplémentaires en banque au classement général.

La troupe de Yanick Jean a bien des difficultés dans sa zone défensive depuis quelques matchs et cet affrontement face à Blainville-Boisibriand n’y a pas fait exception. Les «Sags» ont donné 30 lancers, tout en laissant leurs adversaires seuls face à Kevyn Brassard à de multiples reprises.

La défensive des Saguenéens a accordé trois buts ou plus à ses 13 dernières rencontres. Le dernier match où ils ont limité leur opposant à moins de trois filets remonte au 5 décembre, alors que les Bleuets l’avaient emporté 4 à 2 face à l’Océanic. Chicoutimi a d’ailleurs alloué 14 buts à ses trois derniers duels.

Les deux formations recroiseront le fer mercredi, cette fois du côté du Centre Georges-Vézina de Chicoutimi.