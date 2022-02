NFL : un changement de réglementation pour la prolongation?

Le président du comité sur la compétitivité de la NFL, Rich McKay, s’attend à ce que le circuit discute de la possibilité de faire des changements sur sa réglementation concernant la prolongation.

«Je ne doute pas que cela sera évoqué, a-t-il dit, lui dont les propos ont été rapportés par le quotidien "Washington Post" dimanche. Je crois qu’il y aura une équipe qui va suggérer un changement de règlement.»

Après ses commentaires de McKay, le nfl.com a révélé que les Colts d’Indianapolis ont soumis une proposition pour s’assurer que les équipes obtiennent au moins une possession en prolongation, que ce soit en saison régulière ou en éliminatoires.

Présentement, la règle de la NFL concernant la période supplémentaire stipule que les deux équipes peuvent être en possession du ballon une fois en prolongation, sauf si le club qui l’amorce en attaque marque un touché.

Le comité sur la compétitivité du circuit Goodell s’est rencontré dimanche à Indianapolis, où s’amorcera mardi le camp d’évaluation en vue du prochain repêchage. Cette même journée, les 32 formations de la ligue discuteront de possibles modifications concernant des changements de réglementation.

Pour qu’il y ait un changement, 24 des 32 clubs doivent voter en sa faveur.

Il y a quelques semaines, plusieurs ont souligné l’absurdité de l’actuelle règle, et ce, après l’excitant match éliminatoire entre les Chiefs de Kansas City et les Bills de Buffalo. Ces derniers n’ont pas été en mesure de toucher le ballon en prolongation après que l’équipe du Missouri ait gagné le tirage au sort et inscrit un majeur.