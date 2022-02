L'impressionnante métamorphose du Orlando City SC

Publié aujourd'hui à 07h45

Mis à jouraujourd'hui à 07h45

L’Orlando City SC, qui sera dimanche (13h) le tout premier adversaire MLS du CF Montréal en cette saison 2021-2022, présentera un visage offensif fort différent de celui de ses dernières campagnes.

Vous pourrez justement voir l'affrontement Montréal-Orlando sur les ondes de TVA Sports dès 12h, avec l'émission d'avant-match.

La pluie de buts des dernières années provenait des Nani, Dike et Mueller. Il faudra maintenant apprendre à surveiller plusieurs nouveaux joueurs qui ont tous des profils intéressants.

D’abord, il y a Facundo Torres. Il s’agit d’un jeune Uruguayen de 21 ans acheté pour 7,5 M$ US, montant qui peut s'élever, avec primes, à 9 M$. Ça constitue un record pour Orlando. Il évolue au poste comme ailier gauche et il est capable de jouer à divers postes offensifs. Jeune joueur dynamique, créatif, il a déjà représenté son pays sur la scène internationale et est aussi considéré comme l’un des meilleurs talents sud- américains.

Ensuite, on n'a pas pris trop de temps pour remplacer le profil de Daryl Dike en embauchant l’avant-centre Ercan Kara, qui débarque en provenance de la Bundesliga autrichienne comme joueur désigné. Kara, 26 ans, est né à Vienne et mesure... 6 pieds 4 pouces! Il avait, avant son transfert, marqué 27 buts en 50 matchs joués en championnat autrichien.

Le milieu César Araújo se joint à la formation floridienne sous l'égide «Initiative U22». À seulement 20 ans, il viendra amener du renfort au milieu de terrain après une saison où il a reçu le titre du joueur le plus utile dans son ancien club : les Wanderers de Montevideo.

Finalement, les partisans d’Orlando pourront enfin, on l’espère, voir à l’œuvre le Brésilien de 32 ans Alexandre Pato sur une saison complète. Blessé l’an dernier, l’attaquant n’a disputé que cinq matchs dans l’uniforme mauve et blanc. Mais on connaît tous ses qualités et il sera assurément une arme supplémentaire pour l’adversaire des hommes de Wilfried Nancy. Il semble avoir connu un très bon camp et il est en santé.

Changement de garde à la tête du club

Comme on peut le voir, plusieurs changements ont été effectués sur le terrain du côté d’Orlando. Mais les propriétaires ont également changé.

La famille Wilf, à qui appartiennent également les Vikings du Minnesota, n’a pas hésité à débourser de gros dollars pour Facundo Torres, Kara et Araujo.

Elle s’est également approprié la franchise féminine Orlando Pride, un achat de plus de 400 M$ américains, si on le jumèle à celui du club masculin.

Ces propriétaires ont le désir avoué d’investir dans la jeunesse, mais également dans le développement des joueurs, un secteur encore plus en évidence ces dernières années dans le circuit de la MLS.

L’Orlando City SC est clairement une équipe qui a été améliorée. Tous les experts s’entendent là-dessus. On s’attend à une bonne saison de la part de cette équipe. Oscar a redressé la barre depuis deux saisons en obtenant les premières participations aux éliminatoires. Ce sera un bon test pour le CF MTL comme premier rendez-vous.