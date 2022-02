Les Remparts gagnent un festival offensif

Après les Maple Leafs de Toronto samedi soir, ce fut au tour des Remparts de Québec de marquer dix buts dans un match, dimanche.

La troupe de Patrick Roy a défait les Foreurs de Val-d’Or au compte de 10 à 4 devant leurs partisans au Centre Vidéotron.

Mais ce ne fut pas parfait. Les Remparts ont entamé la rencontre sur les chapeaux de roue, dominant complètement les Foreurs en première période pour prendre une avance de 4 à 0 après 20 minutes. Ils ont par la suite repris où ils avaient laissé au début de la période médiane, inscrivant trois buts en un peu plus de sept minutes pour commencer l’engagement.

À ce moment, c’était 7 à 1 et on semblait se diriger vers un festin offensif québécois.

Toutefois, les choses ont basculé rapidement pour les hommes de Patrick Roy qui ont fait preuve d’indiscipline, écopant quatre pénalités mineures consécutives pour permettre aux Foreurs de reprendre vie et de marquer trois fois avant la fin de la deuxième, dont deux fois en avantage numérique.

Les Remparts ont toutefois repris leur erre d’aller en troisième, inscrivant trois buts sans réplique, dont deux d’Olivier Coulombe qui complétait son tour du chapeau.

« On a eu un début de match comme on espérait avoir. À 7 à 1, on a arrêté de jouer et on a eu plusieurs punitions, et ils ont marqué en avantage numérique. On aurait pu être meilleurs en désavantage numérique, mais en troisième on est revenus forts. On s’est dit, entre la deuxième et la troisième, qu’on leur avait donné du momentum en fin de période et que c’était à nous de trouver un moyen de couper ça », a mentionné Patrick Roy, satisfait en général de la sortie de son équipe malgré le passage à vide.

Avec cette victoire, les Remparts ont rejoint les Islanders de Charlottetown au premier rang de la LHJMQ avec 59 points de classement. Ils ont toutefois disputé trois matchs de plus que leurs rivaux de l’Île-du-Prince-Édouard.

COULOMBE SOULAGÉ

Dans le cas de Coulombe, il n’avait toujours pas marqué depuis qu’il avait été acquis des Tigres de Victoriaville lors de la période des transactions.

« Cette année, ç’a été tough. Je n’avais pas marqué beaucoup. Dernièrement j’avais des chances et ç’a débloqué ce soir, et je suis content. [...] Ça va de mieux en mieux pour moi. Je joue depuis un moment avec [Viljami] Marjala et [Mikaël] Huchette, donc on commence à se connaître. »

Patrick Roy était heureux de voir son no 16 finalement toucher la cible.

« Il a joué un gros match. De marquer ses trois premiers buts avec l’équipe, ça va lui faire du bien. On parlait justement, jeudi dernier, [le directeur général adjoint] Christian Vermette et moi, et on se disait que ce qu’on aimait d’Oli dans le midget, c’était son tir. Je suis content, il va nous rendre de fiers services. »

MALATESTA MALCHANCEUX

À l’inverse, James Malatesta n’a pas marqué à ses 24 derniers matchs. Dimanche, il a bien cru avoir mis fin à cette longue disette, mais le but qu’il a marqué a été refusé après que la reprise vidéo a confirmé que Nathan Gaucher était hors-jeu en entrée de territoire.

En troisième, il s’est aussi vu décerner un tir de pénalité, mais n’a pas été en mesure de déjouer Tristan Boileau.

« En ce moment, je m’en fous un peu. Quand ça va rentrer, ça va faire du bien, mais l’équipe joue bien maintenant et on gagne des matchs. Je suis content de ça. Les chances sont là et à un moment donné ça va rentrer. »

Son entraîneur-chef voyait la situation de la même manière.

« C’est poche pour lui, mais ça va venir, a assuré Patrick Roy. Il a eu plusieurs chances aujourd’hui. Un joueur, quand il est dans une séquence comme ça, il voit noir et tout se met à mal aller. Un but peut tout changer. Je ne suis pas inquiet qu’à un moment donné ça va tourner. Comme j’ai dit à James, l’important est de faire les bonnes choses et de se concentrer sur la façon dont il veut jouer, et les buts vont venir. Souvent c’est le fruit de bons efforts. Éventuellement je pense qu’il va être récompensé. »

Bolduc en feu

Parlant d’être récompensé, Zachary Bolduc a lui aussi ajouté trois buts à sa fiche, dimanche. Il en compte maintenant 10 à ses huit dernières rencontres.

De son côté, le joueur de centre Xavier Filion a quitté en fin de première période après avoir reçu un lancer sur un coude. Il passera des tests plus approfondis lundi.