Baseball majeur: le lock-out se poursuit

Les négociations de dimanche entre les propriétaires du baseball majeur et l’Association des joueurs n’ont pas permis de dénouer l’impasse qui paralyse le circuit depuis 88 jours.

Selon le quotidien «USA Today», les deux camps ont discuté pendant de nombreuses heures. Ils ont décidé de prendre une pause en début de soirée et de reprendre les pourparlers lundi.

Aucune proposition formelle n’aurait été faite et les deux parties seraient toujours très éloignées concernant les questions importantes comme la taxe de luxe, le salaire minimum et les primes versées aux joueurs non admissibles à l’arbitrage salarial.

Les représentants du circuit ont toutefois déclaré qu’il s’agissait «d’une journée productive».

La journée de lundi est par ailleurs celle qu’avaient ciblée les ligues majeures pour sauver la saison de 162 matchs et la première journée d’activités du 31 mars. L’argumentaire des propriétaires est qu’il manquerait de temps pour tenir des camps d’entraînement décents et qu’il n’y aurait pas d’autre solution que de retrancher progressivement des matchs du calendrier régulier.

On ne sait pas si les athlètes sont en accord avec ce scénario, mais la durée de la saison régulière pourrait devenir un problème supplémentaire dans les négociations. En effet, cela entraînerait des conséquences sur le salaire des joueurs.

Rappelons que le syndicat avait déjà déclaré que les équipes du baseball majeur ne devaient pas s’attendre à ce qu’il accepte les propositions qui concernent un nouveau format pour les éliminatoires et la possibilité d’ajouter de la publicité sur les casques si ses membres subissaient des pertes salariales.

Le lock-out dans les ligues majeures a été déclaré le 2 décembre dernier et a déjà eu un impact sur les camps de printemps, qui devaient s’amorcer samedi dernier.