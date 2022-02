Un festival offensif de... 17 buts!

Ne vous méprenez pas, il y avait bel et bien des gardiens devant les filets des Red Wings de Detroit et des Maple Leafs de Toronto, samedi au Little Caesars Arena, même si le pointage final laisse présumer le contraire. La formation canadienne a remporté un duel offensif comme il s’en voit rarement par la marque de 10 à 7.

Le pointage était déjà de 3 à 1 après 20 minutes de jeu quand les gros canons des Maple Leafs se sont mis en marche. Mitch Marner a d’abord inscrit trois buts sans réplique, dans un intervalle de 8 min 46 s, Auston Matthews et Michael Bunting ont été ses complices sur chacune des réussites. Marner a même ajouté un quatrième filet, au dernier tiers.

Matthews a lui aussi participé à la fête, touchant la cible une fois, à la fin de l’engagement médian.

C’est toutefois Marner qui a volé le spectacle, lui qui a ajouté deux mentions d’aide à ses quatre buts, pour six points. Bunting, en vertu d’un filet et quatre passes, a aussi connu le match d’une vie. Le dernier membre du trio, Matthews, a ajouté trois passes à sa réussite, pour quatre points.

Contre toute attente, John Tavares n’a pas réussi à noircir la feuille de pointage une seule fois.

Un espoir de remontée

Alors que tout semblait perdu, en raison d’un pointage de 7 à 2 après 40 minutes, les Red Wings ne se sont pas laissé abattre en troisième période.

Filip Hronek, Carter Rowney, Joe Veleno et Michael Rasmussen ont tous secoué les cordages dans les six premières minutes de l’engagement pour réduire l’écart à un seul filet. Puis, quelques secondes après un but d’Ilya Mikheyev, redonnant une avance de deux buts aux visiteurs, Lucas Raymond a fait scintiller la lumière rouge une seconde fois pour redonner espoir aux favoris de la foule. Les réjouissances ont toutefois été freinées à ce moment.

Raymond a connu l’une des meilleures soirées de sa jeune carrière, avec trois points. Hronek a quant à lui été le plus productif des Red Wings, ajoutant trois mentions d’aide à son but.

Les quatre gardiens en uniforme ont été utilisés, soit Thomas Greiss et Alex Nedeljkovic pour les Red Wings, ainsi que Petr Mrazek et Jack Campbell, pour les Maple Leafs. Aucun portier n’a été en mesure de maintenir un taux d’efficacité supérieur à ,800.