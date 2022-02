«Smashville» est country pour les Predators

La ville de Nashville a mis son empreinte sur le match de la Série des stades opposant les Predators au Lightning de Tampa Bay, samedi au Nissan Stadium, le domicile des Titans du Tennessee dans la NFL, en faisant de l’événement un véritable spectacle de musique country.

C’est d’ailleurs sous les paroles de Dustin Lynch, un chanteur originaire de Nashville, que les patineurs de chacune des deux équipes ont fait leur entrée dans le stade, avant d’écouter l’hymne national américain, interprété par Jessie James Decker.

L’attaquant des Predators Matt Duchene est de ceux dont le mélange du hockey et de la musique country faisait le bonheur. «C'est génial! Pour moi, il s'agit de deux de mes plus grandes passions dans la vie et de la manière dont j'ai grandi, a dit Duchene, dont les propos ont été repris par le site de la Ligue nationale. Mon petit bonhomme adore le hockey et la musique country lui aussi. Il grandit avec ça lui aussi, donc il n'y a pas meilleur endroit pour vivre ça qu'ici.»

Plusieurs autres artistes country ont aussi eu l’occasion de se donner en spectacle au Nissan Stadium, dont Miranda Lambert et Dierks Bentley au premier entracte. D’autres artistes ont aussi animé le quartier des spectacles de Nashville, à l’extérieur du stade.

En l’honneur de «Smashville»

Il n’y a pas que la musique country qui fait partie de l’identité de Nashville et des Predators, mais aussi le surnom «Smashville».

Le terme sert à désigner tous les endroits où se trouvent les partisans des Predators. D’ailleurs, sur l’uniforme des «Preds», conçu spécialement pour ce match, «Smashville» y était inscrit en grosses lettres sur le devant du chandail. Un pic de guitare, en l’honneur de la musique country, y était aussi visible.

«Ça indique que tout est un peu plus gros, un peu plus irrévérencieux, a mentionné le président Sean Henry au sujet de "Smashville". C'est plus bruyant. Tu ne sais jamais ce qui va se produire à Smashville. Tu ne sais pas qui va faire une apparition sur la scène. Un soir, ça peut être Alice Cooper avec Vince Gill. Le lendemain, ça peut être Keith Urban.»

Les Predators ont aussi profité de cet événement, devant près de 65 000 personnes, pour honorer de nouveau le gardien Pekka Rinne, qui a vu son numéro 35 être retiré dans les hauteurs du Bridgestone Arena, jeudi.

L’ancien homme masqué a d’ailleurs poursuivi une longue tradition des «Preds» en jetant un poisson-chat sur la surface glacée, avant la mise au jeu initiale.

Stamkos gâche la fête

Le capitaine du Lightning Steven Stamkos a toutefois décidé de gâcher la fête qui avait lieu au Tennessee.

L’athlète de 32 ans a d’abord participé au filet de Brayden Point, lors d’un avantage numérique en début de deuxième période. Plus tard dans l’engagement, Stamkos et la formation floridienne ont une fois de plus profité de l’avantage numérique pour prendre les devants 2 à 1. Sur la séquence, Stamkos a obtenu sa deuxième mention d’aide du match, alors que Kucherov secouait les cordages et obtenait lui aussi son deuxième point.

Stamkos a complété sa soirée de travail en faisant scintiller la lumière rouge lui-même, marquant du même coup son 25e filet de la saison.

Filip Forsberg et Tanner Jeannot ont assuré la réplique des «Preds».

Devant la cage des vainqueurs, Andrei Vasilevskiy a repoussé 26 des 28 rondelles dirigées vers lui, tandis que son vis-à-vis, Juuse Saros, a effectué 30 parades.