Scénario rêvé pour Ismaël Koné

On peut dire que le premier but en carrière d’Ismaël Koné a été marqué dans des circonstances dignes d’un scénario de film.

Le jeune homme de 19 ans l’a fait à son tout premier match professionnel en carrière et devant ses amis. En plus, c’était le but qui venait assommer Santos Laguna avec moins d’une demi-heure à disputer dans la rencontre.

«C’était incroyable. J’ai toujours rêvé de ce moment et le fait que ça se produise dans ma ville devant tout le monde, j’essaie de le digérer petit à petit», a-t-il admis vendredi.

Il n’en fallait pas plus pour que les partisans s’amourachent de lui et s’intéressent à son maillot.

«Je suis extrêmement content parce qu’il y a deux jours, ils m’ont fait vivre des émotions incroyables.»

Atypique

Koné est une belle pépite qui pourrait rapidement devenir un rouage important de l’équipe.

C’est intéressant pour un milieu de terrain au parcours atypique puisqu’il n’est pas passé par l’Académie de formation du club. Il a plutôt joué son soccer au sein du Club de soccer Saint-Laurent.

Maintenant, en un seul match, il a créé des attentes et il vit très bien avec ça.

«Que les gens attendent des trucs de moi, ça se comprend vu que je suis dans un club professionnel. Mais je ne vis pas de stress, je ne m’impose pas de pression par rapport à ça.»

Patience

Wilfried Nancy a toujours privilégié la patience avec les jeunes joueurs afin de leur permettre de bien assimiler les principes de jeu, ce qui demande un ajustement.

«Quand tu es jeune, tu as juste envie de jouer, mais au fur et à mesure que le temps passe, tu apprends en discutant avec le staff, a reconnu Koné. Tu comprends que ce n’est peut-être pas la meilleure option d’entrer sur le terrain. Tu prends un pas de recul et tu vois ce que tu as à améliorer.»

«Ç’a été compliqué pour moi pendant un certain moment parce que je croyais que j’étais prêt, mais j’ai compris et ça s’est bien passé.»

Maintenant, Koné entend bien prendre toutes les minutes qu’il pourra avoir sans se mettre la pression d’un objectif chiffré.

«Mon objectif est de jouer malgré la compétition en milieu de terrain. Je ne me suis pas fixé d’objectif en termes de matchs.»