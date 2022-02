NBA: Un joueur canadien, nouveau visage des Knicks

Même le bon vieux Steve Nash n’a jamais fait autant de points dans un match de la saison régulière. À seulement 21 ans, RJ Barrett a signé l’une des meilleures performances pour un joueur canadien dans la NBA, vendredi soir, en inscrivant un sommet en carrière de 46 points dans l’uniforme des Knicks de New York durant une partie disputée au Madison Square Garden.

Si Barrett et les Knicks ont perdu 115 à 100 contre le Heat de Miami, le jeune athlète natif de Toronto a ébloui bien des gens.

«Je crois que personne ne devrait être surpris. Il jouera dans cette ligue pendant encore longtemps et il sera le visage des Knicks», a commenté son adversaire Jimmy Butler, joueur du Heat, lorsque questionné par les journalistes au sujet de Barrett après la partie.

Jamal Murray, des Nuggets de Denver, demeure le joueur canadien ayant inscrit le plus de points dans une partie de la NBA, avec 50, le 19 février 2021.

Dans le cas de Nash, il avait réussi deux matchs de 42 points durant la saison 2006-2007. Les nostalgiques se souviendront par ailleurs de sa récolte de 48 points, dans un match éliminatoire, en mai 2005 durant une série remportée par les Suns de Phoenix contre les Mavericks de Dallas.

Le cap des 50 points

Avec un peu plus de précision à la ligne des lancers francs, Barrett aurait pu battre le record de Murray et dépasser les 50 points. Il a effectivement terminé la rencontre avec une fiche de 14 en 22 à ce chapitre. Barrett a par ailleurs réussi six tirs de trois points et sept autres paniers.

Face au Heat, le jeune Canadien était de retour au jeu après avoir raté quatre rencontres en raison d’une entorse à la cheville gauche.

Depuis le début de la saison, en 49 matchs, Barrett a affiché une moyenne de 18,6 points. Rappelons qu’il a été sélectionné en première ronde, troisième au total, par les Knicks durant le repêchage de 2019.