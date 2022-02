Les Raptors complètement lessivés

Les Raptors de Toronto ont été humiliés pour une deuxième soirée de suite, samedi au State Farm Arena, eux qui ont cette fois perdu par la marque de 127 à 100.

Les hommes de Nick Nurse traversent un petit passage à vide, eux qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.

Dans le duel du jour, ils n’ont pas pu contrer les nombreuses attaques de Trae Young. Le jeune meneur des Hawks a converti 17 de ses 24 tentatives de tir, ainsi que l’ensemble de ses six lancers francs, pour 41 points. Il a été en mesure de compléter son double-double, ajoutant 11 mentions d’aide.

Fred VanVleet et Precious Achiuwa ont été le plus productifs dans le camp des visiteurs, respectivement avec 24 et 21 points.

Les Québécois Chris Boucher et Khem Birch ont été effacés, eux qui ont respectivement ajouté trois et zéro points.

Les Raptors auront une nouvelle occasion de retrouver le chemin de la victoire, lundi, alors qu’ils seront à New York pour y affronter les Nets.