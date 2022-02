«Gages-tu?»: le CH reverra les séries en...

Les amateurs de hockey qui ont regardé jouer le CH, cette saison, sont sans doute tous d'avis que la formation montréalaise n'est pas sur le point de retourner en séries éliminatoires.

Certains estimaient même, en regard du groupe de joueurs en présence et de l'effort de celui-ci, que plusieurs années de vaches maigres attendaient la Sainte-Flanelle. Mais ça, c'était avant l'entrée en scène de Martin St-Louis au poste d'entraîneur-chef par intérim.

Après quelques matchs de rodage durant lesquels on a vu l'équipe retrouver de l'aplomb, le Tricolore a collé quatre victoires de suite sous les ordres de son nouvel entraîneur.

Il y a un enthousiasme nouveau autour de l'organisation, et au sein de celle-ci également, avec l'arrivée du nouvel état-major chapeauté par Kent Hughes et Jeff Gorton.

Et soudainement, il y a lieu de recommencer à penser à une participation aux séries. Certainement pas cette année, mais pas dans cinq ans non plus...

