Des espoirs russes désavantagés?

Force est de constater que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a un impact dans toutes les sphères de la société, y compris au niveau sportif. Au-delà des événements annulés ou déplacés, il y a lieu de se demander si certains athlètes russes ne risquent pas d’écoper. Lors du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), sans entrevoir un boycott, des clubs pourraient faire preuve de prudence.

Quelques espoirs originaires de la Russie pourraient ainsi glisser et être sélectionnés un peu plus tard qu’anticipé :

Danila Yurov

Classé au troisième rang chez les patineurs européens, le Russe Danila Yurov évolue pour le Mettalurg de Magnitogorsk, dans la Ligue continentale de hockey (KHL). Il faisait aussi partie de la formation russe durant les derniers Championnats du monde junior écourtés en raison de la COVID-19. En deux matchs, il avait d’ailleurs touché la cible une fois, soit dans une victoire de 4 à 2 contre la Suisse. Par ailleurs, la Russie sera-t-elle invitée à la possible reprise du Mondial junior, cet été? La question se pose.

Pavel Mintyukov

Le défenseur Pavel Mintyukov évolue déjà sur le territoire nord-américain, lui qui porte les couleurs du Spirit de Saginaw, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario. Natif de Moscou, Mintyukov pointe au cinquième rang des meilleurs patineurs présents en Amérique du Nord, devancé seulement par les attaquants Shane Wright, Logan Cooley, Matthew Savoie et Conor Geekie. En 46 matchs avec le Spirit, l’arrière russe totalise 38 points, dont 10 buts.

Ivan Miroshnichenko

L’attaquant russe Ivan Miroshnichenko, qui est âgé de 18 ans, est également éligible pour le prochain repêchage de la LNH. On le dit bon patineur et son tir est foudroyant. Miroshnichenko, qui mesure 6 pi 1 po, ne craindrait pas non plus le jeu physique. Cette saison, le Russe évolue dans la VHL, un circuit inférieur à la KHL, avec la formation d’Omsk. L’attaquant s’était notamment démarqué à la Coupe Hlinka-Gretzky, en août 2021, avec neuf points en cinq parties.

Yegor Guskov

Les gardiens russes sont intrigants. Dans le cas de Yegor Guskov, il était l’auxiliaire du prometteur Yaroslav Askarov au dernier Mondial junior. Si Askarov a été repêché en première ronde (11e au total) par les Predators de Nashville en 2020, Guskov serait davantage un choix tardif. Dans les faits, le gardien russe le mieux classé en vue du prochain repêchage se nomme Maxim Arefyev, un gaillard de 6 pi 4 po.

Alexander Perevalov

Les recruteurs de la LNH gardent à l’œil l’attaquant russe Alexander Perevalov. À seulement 17 ans, il a déjà fait ses débuts dans la KHL avec le Lokomotiv de Yaroslavl. Il a surtout joué au niveau inférieur, toujours à Yaroslavl, ayant inscrit 43 points en 36 rencontres. Perevalov a le potentiel pour être choisi en fin de première ronde.

- Au repêchage de 2021, un seul joueur russe a été sélectionné au premier tour, soit l’attaquant Fedor Svechkov, au 19e rang, par les Predators de Nashville.