Ukraine: la Fédération internationale de hockey en réflexion

Ébranlée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) est en réflexion par rapport aux répercussions sur les évènements qu’elle organise, a-t-elle indiqué vendredi.

«L’IIHF est attristée et profondément préoccupée par les événements récents en Ukraine, a dit la Fédération dans un communiqué, vendredi. L’IIHF et ses membres condamnent l’utilisation de la force et prient les parties impliquées de résoudre le conflit par voie diplomatique. Nos pensées accompagnent le peuple ukrainien et la communauté de hockey sur glace ukrainienne.»

Le Championnat du monde de hockey sur glace de 2022 doit notamment avoir lieu du 13 au 29 mai à Helsinki et Tampere, en Finlande, un pays qui partage une frontière avec la Russie.

«Alors que l’IIHF est redevable à tous les participants du Championnat du monde, les membres de notre conseil sont en réflexion et évaluent les répercussions du conflit sur les évènements que nous organisons», enchaîne l’IIHF.

Le conseil de l’IIHF se réunira d’ailleurs lundi prochain, en fin d’après-midi, pour évaluer ses options.