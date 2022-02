Pekka Rinne touché droit au coeur

Avant de voir son numéro 35 être le tout premier hissé dans les hauteurs du Bridgestone Arena, jeudi soir, Pekka Rinne a passé un moment dans le vestiaire des Predators de Nashville auprès de ses ex-coéquipiers.

«Je devais m'asseoir avec les gars de l’équipe pendant quelques minutes, a confié le portier finlandais, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH). Ils me considèrent encore comme un des leurs. Cela m’a beaucoup touché.

«Ton équipe, c’est comme ta deuxième famille. Cela veut dire beaucoup pour moi. Je ne suis pas confortable quand les projecteurs sont braqués sur moi, mais je réalise que cet événement ne va arriver qu’une seule fois et je vais en retirer le maximum.»

L’entraîneur-chef John Hynes a d’ailleurs révélé que Rinne a pris un moment pour expliquer aux membres de son ex-organisation à quel point la vie de père l’avait transformé, depuis la naissance de son fils Paulus.

«Depuis tellement longtemps, le hockey était ma seule priorité, a enchaîné le détenteur d’un trophée Vézina. Tout cela a évidemment changé quand mon fils est arrivé au monde. Cela te change, mais c’est génial.»

Un ambassadeur pour les «Preds»

Sa famille, les partisans, le DG David Poile, l’équipe de soutien des «Preds» : personne n’a échappé aux remerciements du discret Rinne. Avant de prendre la parole, toutefois, l’ancien choix de huitième ronde a été louangé par son ex-capitaine Roman Josi.

«C’est un des gars les plus travaillants avec qui j’ai joué, a indiqué l’arrière suisse. Je me souviens qu’à mon premier entraînement avec les Predators, il jouait comme le meilleur gardien au monde et comme s’il disputait le septième match d’une série pour la coupe Stanley.

«Il traite tout le monde avec tellement de respect. Il y a une raison pour laquelle il est autant aimé dans la ville. Tu as peut-être pris ta retraite, mais tu fais toujours partie de l’équipe, Pekka. Chaque jour, nous essayons d’atteindre les standards que tu as établis au sein de cette organisation.»

Poile n’a pas non plus été avare de compliments à son endroit.

«Pekka a aidé à faire de “Smashville” une ville de hockey. Il est un des gars les plus compétitifs que j’ai vus. Après avoir alloué un mauvais but, il brisait quelques bâtons dans le corridor avant de revenir cinq minutes plus tard pour analyser la séquence», a-t-il lancé, le ton rieur.

Victoire pour couronner

Il était à propos qu’un compatriote de Rinne scelle l’issue de l'affrontement du jour, qui opposait les Predators aux Stars de Dallas. Après un duel de gardiens, Mikael Granlund a donné la victoire 2 à 1 à la formation de Nashville en tirs de barrage.

«C’était une journée spéciale pour lui et on l’aime tous tellement, a dit Granlund après la rencontre. Nous avons été en mesure de récolter deux points et c’est tout ce qui importe. Je suis vraiment heureux pour Pekka.»