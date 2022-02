Les Hurricanes pulvérisent les Blue Jackets

Les Hurricanes de la Caroline n’ont laissé aucune chance aux Blue Jackets de Columbus, qu’ils ont sèchement battu 4 à 0, vendredi à Raleigh.

Cette domination s’est particulièrement fait ressentir lors des deux premiers engagements, alors que les favoris de la foule ont dominé 38 à 9 au chapitre des tirs. Les spectateurs présents au PNC Arena ont toutefois dû attendre tout juste avant la moitié de la deuxième période pour voir leurs favoris secouer les cordages une première fois. Jordan Staal a alors brisé cette égalité de 0 à 0.

Peu avant la fin du deuxième vingt, Teuvo Teravainen a profité d’un avantage numérique pour doubler l’avance des siens.

Nino Niederreiter et Vincent Trocheck ont aussi touché la cible dans les deux premières minutes du dernier tiers pour l’équipe locale.

À l’autre bout de la patinoire, Frederik Andersen n’a finalement eu qu’à repousser 19 lancers pour réussir le blanchissage, tandis que son vis-à-vis, le Québécois Jean-François Bérubé, a tout de même effectué 46 parades dans la défaite. Il s’agit du troisième blanchissage de la saison du portier des Hurricanes.

Kyrou et Barbashev soulèvent les Bruins

À St. Louis, les attaquants Ivan Barbashev et Jordan Kyrou ont chacun amassé trois points dans un gain de 5 à 3 des Blues aux dépens des Sabres de Buffalo.

Kyrou a rapidement amorcé sa soirée de travail, touchant la cible deux fois dans un intervalle d’un peu plus de sept minutes, au premier vingt. Barbashev s’est d’ailleurs fait complice sur le deuxième de Kyrou.

Les deux hommes ont une fois de plus uni leurs efforts, en troisième période, quand ils ont préparé le filet de Colton Parayko, qui s’est avéré être le filet victorieux.

Pour sa part, Barbashev a amassé sa troisième mention d’aide sur une réussite de Jake Walman. Brayden Schenn a été l’autre marqueur des favoris de la foule, lui qui a scellé l’issue du match dans une cage déserte.

Dylan Cozens, Kyle Okposo et Tage Thompson ont assuré la réplique des visiteurs, qui ont tiré 38 fois sur le filet de Ville Husso. Ce dernier s’est toutefois dressé, réalisant 35 parades.

Un festival de 13 buts à l’avantage des Blackhawks

À Chicago, les Blackhawks et les Devils du New Jersey ont uni leurs efforts pour faire scintiller la lumière rouge 13 fois. Les favoris de la foule l’ont finalement emporté 8 à 5.

Patrick Kane et Brandon Hagel ont joué un grand rôle offensif dans la victoire, eux qui ont chacun réussi un tour du chapeau. Kane a touché la cible deux fois en avantage numérique au deuxième vingt, avant de compléter son exploit dans un filet désert. Pour sa part, Hagel a marqué lors de chacune des périodes, dont une fois avec l’avantage d’un homme. Tout comme Kane, il a complété son fait d’arme dans une cage abandonnée. Kane a toutefois été le plus productif, lui qui a ajouté une mention d’aide.

Alex DeBrincat et Seth Jones ont aussi noirci la feuille de pointage trois fois, amassant chacun trois mentions d’aide.

Dans le camp des Devils, Jack Hughes et Jonas Siegenthaler se sont démarqués, avec un but et deux passes chacun.