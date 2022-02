Le Phoenix corrige des Tigres enragés

Le Phoenix de Sherbrooke a servi toute une correction aux Tigres de Victoriaville dans un match très occupé pour les arbitres. Au Colisée Desjardins, deux joueurs de l’équipe locale ont été chassés de la rencontre, tandis que les visiteurs se sont imposés 9 à 2, vendredi.

À mi-chemin en première période, Pier-Olivier Roy et Alexandre Nadeau ont tous deux été envoyés aux douches, le premier pour une mise en échec à la tête et le second pour des commentaires discriminatoires. Jérémy Martin a ensuite ouvert la marque en désavantage numérique, avant d’être envoyé au cachot pour conduite antisportive.

Loin de s’en laisser imposer, le Phoenix a laissé les émotions de côté pour se concentrer sur le hockey. Le club des Cantons-de-l’Est a touché la cible huit fois dès la deuxième période. Xavier Parent a inscrit ses 25e et 26e réussites, tandis que Christophe Rondeau, Kaylen Gauthier et Colin Ratt ont ouvert leur compteur cette saison.

Seuls trois joueurs du Phoenix n’ont pas noirci la feuille de pointage. L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy s’est quant à lui démarqué avec un but et deux mentions d’aide.

Les unités spéciales en demande

À Drummondville, tous les buts d’une victoire de 5 à 1 des Huskies de Rouyn-Noranda sur les Voltigeurs ont été inscrits grâce aux unités spéciales.

Les officiels ont dû garder leur sifflet à portée de main pendant toute la rencontre, décernant au total 11 punitions mineures, deux majeures et deux inconduites.

Alex Carr, Daniil Bourash, Leighton Carruthers et Alex Arsenault ont tous frappé en supériorité numérique pour les Huskies. Jérémie Minville, de Rouyn-Noranda, et Charles-Antoine Dumont, de Drummondville, ont marqué à court d’un homme.