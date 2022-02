Auston Matthews en position de défendre son trophée Maurice-Richard

Avec 77 buts à ses 100 derniers matchs, le joueur-étoile Auston Matthews défend avec brio son étiquette de tireur d’élite de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis deux saisons.

Ses deux réussites dans la victoire de 3 à 1 des Maple Leafs de Toronto face au Wild du Minnesota, jeudi, ont porté le total de buts de l'Américain à 36 cette saison. Il trône provisoirement au sommet du circuit à ce chapitre, devant Leon Draisaitl (35), Chris Kreider (34) et Alexander Ovechkin (32). La campagne dernière, il a d'ailleurs remporté le trophée Maurice-Richard, en vertu de ses 41 filets en 56 rencontres.

«Il trouve toujours la façon de se présenter dans les moments importants en inscrivant des buts cruciaux, cette saison», a indiqué l’entraîneur-chef Sheldon Keefe, dont les propos ont été transcrits par le site de la LNH.

Contre le Wild, c’est encore le pivot qui a tranché avec son 41e but gagnant depuis ses débuts dans l’uniforme bleu et blanc, en 2016-2017, au deuxième rang de la ligue à ce chapitre. Seul Connor McDavid a fait mieux depuis.

«Notre équipe jouait un bon match, mais quand il ne se passe pas grand-chose, tu as besoin que quelqu’un vienne changer l’issue de la rencontre, a enchaîné Keefe. Peu de joueurs dans la LNH auraient pu marquer un but comme le premier que [Matthews] a inscrit. Son deuxième but, ensuite, était complètement mérité et résultait d’un effort acharné.»

Des plateaux significatifs dans la ligne de mire

L’ancien premier choix au total de l’encan de 2016 n’a jamais récolté 50 filets en une saison, mais il est en excellente posture pour réaliser cet exploit. S’il continue sur sa lancée et qu’il ne rate aucun match d’ici la fin de la campagne, Matthews est en voie de faire mouche à 59 reprises en 2021-2022.

Par ailleurs, le dernier joueur à avoir fait scintiller la lumière rouge 60 fois en une saison est Steven Stamkos, en 2011-2012.

En carrière, Matthews a inscrit 235 buts et amassé 415 points en 382 rencontres dans la LNH.