Un rendez-vous avec le tombeur de Novak Djokovic pour Denis Shapovalov

Le Canadien Denis Shapovalov a vaincu le Lituanien Ricardas Berankis en deux manches de 7-6 (4) et 6-3, jeudi, en quart de finale du tournoi de Dubaï.

Le vainqueur a ainsi accédé au carré d’as où il se mesurera au Tchèque Jiri Vesely, 123e joueur mondial. Issu des qualifications, celui-ci a surpris le Serbe Novak Djokovic plus tôt en journée.

Sixième tête de série de la compétition et détenteur du 14e rang de l’ATP, Shapovalov a claqué les 14 as de son affrontement ayant duré 91 minutes. Il a réalisé deux bris en trois occasions aux dépens de la 99e raquette du circuit professionnel et n’a pas eu à sauver son service une seule fois. L’Ontarien a remporté 85 % des points quand il avait les premières balles en main.

L’athlète de l’unifolié est en quête de son deuxième titre en carrière à l’ATP. Il avait été sacré champion à Stockholm, en 2019.