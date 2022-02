Un rare jeu blanc pour un gardien québécois avec le CH

Samuel Montembeault est devenu, jeudi soir, le premier gardien québécois à réussir un jeu blanc dans l’uniforme du Canadien de Montréal en plus de 16 ans. Il a bloqué les 32 rondelles dirigées vers lui dans un gain de 4 à 0 face aux Sabres de Buffalo. Coup d’œil sur ceux qui ont accompli l’exploit avant lui.

Yann Danis

Avant Montembeault, Yann Danis était le plus récent gardien du Québec à avoir obtenu un blanchissage avec le CH. À son premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey, le 12 octobre 2005, Danis avait effectué 32 arrêts pour blanchir les Thrashers par le pointage de 2 à 0, à Atlanta. Plus tard dans sa carrière, l’athlète originaire des Basses-Laurentides a aussi signé deux jeux blancs, durant la saison 2008-2009, dans l’uniforme des Islanders de New York.

José Théodore

Le dernier blanchissage de José Théodore avec le Canadien a été réalisé durant les séries éliminatoires. Le 19 avril 2004, dans le septième match de la série de premier tour contre les Bruins, «Théo» se dressait à Boston devant les 32 tirs de l’adversaire. Dans une victoire de 2 à 0, l’attaquant Richard Zednik avait inscrit les deux buts du Tricolore, dont le dernier, dans un filet désert, avec huit secondes à écouler. Le CH avait été blanchi en quatre matchs par le Lightning de Tampa Bay, éventuel champion de la Coupe Stanley, en deuxième ronde.

Mathieu Garon

Substitut de choix à Montréal, le Québécois Mathieu Garon avait participé à huit matchs et obtenu deux jeux blancs avec le Canadien durant la saison 2002-2003. Son plus récent coup de pinceau dans l’uniforme du Tricolore a été donné contre les Hurricanes de la Caroline, le 31 mars 2003. Il avait totalisé 33 arrêts dans un gain de 4 à 0 au RBC Center.

Jocelyn Thibault

Dès le deuxième match de la saison du Canadien, le 13 octobre 1998, Jocelyn Thibault avait signé un blanchissage. Les Mighty Ducks d’Anaheim avaient été sa victime, à Montréal. Le Russe Vladimir Malakhov avait inscrit le seul but du match, tandis que Thibault avait bloqué 30 tirs pour l’emporter 1 à 0. Cette performance n’a pas empêché le Tricolore d’envoyer le gardien québécois aux Blackhawks de Chicago, le mois suivant, dans une transaction impliquant notamment le gardien Jeff Hackett.

Patrick Roy

Quelques semaines avant d’être échangé à l’Avalanche du Colorado, Patrick Roy avait réussi son 29e et dernier jeu blanc en saison régulière dans les couleurs du Canadien. Le 11 novembre 1995, Roy n’avait eu qu'à bloquer 15 tirs face aux Flames quand le CH l’avait emporté 4 à 0 au Saddledome, à Calgary. La soirée avait aussi été marquée par un doublé du défenseur Patrice Brisebois.

- Dans l’histoire du Canadien, 21 gardiens différents natifs du Québec ont réussi au moins un jeu blanc en saison régulière. Parmi eux, Jacques Plante a effectué 58 blanchissages, entre 1952 et 1963.