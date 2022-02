Un programme double ce soir à TVA Sports

Il y aura un programme double sur nos ondes ce soir.

Nous vous présenterons à compter de 19h le match entre les Capitals de Washington et les Rangers à New York. Ce sera suivi à 22h de l’affrontement tout canadien entre les Flames de Calgary et les Canucks à Vancouver.

Dans la première rencontre, les «Caps» seront en quête d’une sixième victoire d’affilée à l’étranger.

Les «Blueshirts» sont cependant solides au Madison Square Garden avec une fiche de 16-4-3 depuis le début de la saison.

Les Capitals devront se méfier particulièrement de Chris Kreider, qui a marqué huit buts dans les 10 derniers matchs.

La dernière fois que les deux rivaux de la section Métropolitaine en sont venus aux prises, le 13 octobre, Alexander Ovechkin avait réussi un doublé dans un gain sans équivoque de 5-1.

Les Flames y vont pour 11

En fin de soirée, vous pourrez voir l’équipe de l’heure dans la LNH : les Flames.

Les meneurs de la section Pacifique, avec 66 points en 49 matchs, visent une 11e victoire de suite.

Il s’agira du cinquième match de Tyler Toffoli dans l’uniforme des Flames. L’ex-attaquant des Canadiens a récolté deux buts jusqu’à maintenant avec eux.

À leur dernière confrontation, le 29 janvier, les Flames avaient blanchi les Canucks au compte de 1-0.