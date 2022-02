«Phillip Danault, c’est un maudit bon joueur de hockey!» - Antoine Roussel

Les Kings de Los Angeles représentent en quelque sorte une surprise dans la Ligue nationale de hockey (LNH), eux qui pointent au troisième rang de la division Pacifique avec une fiche de 27 victoires, 17 défaites et 7 revers en temps supplémentaire en 51 rencontres.

L’apport de Phillip Danault n’est pas étranger aux récents succès de l’équipe californienne. L’attaquant québécois revendique actuellement 14 buts, soit un de plus que son plus haut sommet en carrière établit à deux reprises lors de son passage à Montréal.

«Hier, j’étais assis au banc et je le regardais aller. Je me suis dit; Phillip Danault, c’est un maudit bon joueur de hockey! Il est complètement incroyable, il crée de l’offensive et il crée de l’espace pour ses compagnons de trios», a expliqué le fougueux attaquant des Coyotes de l’Arizona, Antoine Roussel à la suite d’une défaite par la marque de 3-2 subit mercredi soir aux mains des Rois.

Rappelons que Danault a conclu un contrat de six ans et 33 millions $ avec les Kings lors de la plus récente saison morte. L’ancien choix de premier tour, 26e au total des Blackhawks de Chicago en 2011 affiche un différentiel de +16 et arrive au deuxième rang du club à ce chapitre, derrière Trevor Moore (+17).

«Phillip offre surtout la flexibilité aux Kings d’enlever de la pression à Anze Kopitar et permet à Quinton Byfield de jouer sur le troisième trio, sans trop d'attentes et de s’épanouir dans un rôle un peu plus facile à occuper pour une recrue. Cet ajout des Kings est incroyable», toujours selon Roussel.

Reconstruire à la manière des Yotes

Les Coyotes de l’Arizona occupent le 32e et dernier rang au classement général du circuit Bettman. L’équipe d’André Tourigny est en mode reconstruction, mais n’allez pas croire qu’ils seront une proie facile pour autant.

«On le sait qu’on ne participera pas aux séries éliminatoires. Maintenant, le but est de briser le rêve de certaines équipes en les battant malgré notre position au classement. C’est ce qui nous tient en vie. L’important est de se présenter tous les soirs», a-t-il conclu.

