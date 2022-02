Les cheveux rasés pour soutenir Tristan

Il a reçu le soutien de la grande communauté du hockey. Carey Price lui a envoyé ses encouragements par vidéo. Et aujourd'hui, c’était au tour des coéquipiers de Tristan Ménard de se faire raser la tête en signe de leur appui et de leur amour.

Car il y a un mois, du haut de ses 13 ans, le gardien du Collège Français de Longueuil a reçu le diagnostic qu’aucun adolescent ne devrait avoir à entendre. Il devrait combattre un cancer rare, un lymphome de la zone grise.

Tant sa mère Émilie Nadon que le directeur des sports de son école, Jacques Blouin, évoquent « le choc » qu’ils ont eu quand ils ont appris les résultats des tests, fin janvier.

« Quand Tristan nous a dit qu’il serait en absence prolongée pour le reste de la saison, qu’il devait changer de vie sur un 10 sous, ça nous a secoués, ça nous a bouleversés », a raconté avec émotion M. Blouin, en début de semaine.

Traitements agressifs

Tristan Ménard, atteint d’un cancer

Tristan Ménard est rapidement entré à l’hôpital Sainte-Justine de Montréal pour des séances de chimiothérapie qui le gardent loin de chez lui pendant trois semaines. Il est revenu à la maison pour quelques jours, mardi, mais devra retourner subir des traitements dès la semaine prochaine, puis d’autres dans les prochains mois.

Car ce cancer rare, pour lequel le taux de guérison est entre 75 et 80 %, doit être traité « très agressivement », a expliqué M. Blouin.

Malgré tout, le jeune athlète garde somme toute le moral, assure sa mère. Il a bien sûr ses hauts et ses bas, mais le plus dur, pour l’instant, c’est de ne pas pouvoir aller à l’école et de ne pas jouer au hockey.

Parfois, quand il se sent suffisamment en forme, une infirmière apporte un vélo dans sa chambre afin qu’il puisse se dégourdir les jambes.

Touchés droit au cœur

La nouvelle de son cancer n’a pas été qu’un choc pour ses parents et son directeur. Ses coéquipiers ont été touchés droit au cœur par l’annonce de sa maladie.

Crédit photo : Photo Martin Alarie

Si bien que Chantale Charron, la mère d’un jeune joueur, a mis sur pied avec Leucan cette campagne de récolte de dons, dans le cadre du Défi têtes rasées.

Quand il a appris la nouvelle, Tristan a eu un choc à son tour.

« Il était heureux, mais aussi surpris, raconte la maman du gardien. Il ne comprenait pas pourquoi ils faisaient ça ! »

24 000 $ amassés

Crédit photo : Photo Martin Alarie

L’appel a vite été entendu. Aujourd'hui, dans la cafétéria du Collège Français, les 20 coéquipiers de l’équipe M15 se sont fait raser les cheveux en soutien à leur ami, devant de nombreux élèves venus les encourager.

Des pères des joueurs sont aussi passés sous les rasoirs d’une amie de Mme Charron, qui est coiffeuse.

Aujourd'hui en début de soirée, plus de 24 000 $ avaient été amassés grâce à cette campagne. Des dons qui aideront à financer la recherche, ainsi qu’à soutenir les enfants atteints d’un cancer et leur famille.

Tristan, lui, ne pouvait pas être là aujourd'hui. En raison de ses traitements, il ne peut pas quitter la maison. Mais de toute évidence, il ne sera pas seul dans son combat.