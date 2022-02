Le prochain Phillip Danault des Canadiens?

Jean-Charles Lajoie note des similitudes entre Phillip Danault et Laurent Dauphin.

L'animateur de TVA Sports a élaboré sur cette comparaison lors d'un édito à sa quotidienne JiC, jeudi.

Si Danault a été repêché au 26e rang par les Blackhawks de Chicago en 2011, Dauphin a été choisi 11 rangs plus tard dans son encan en 2013.

Avant de s'amener avec le CH, Danault a amassé cinq points (1 but, 4 aides) en 32 matchs avec les Blackhawks, tandis que Dauphin a récolté quatre points (3 buts, 1 aide) en 35 rencontres avec les Coyotes de l'Arizona avant son arrivée à Montréal.

Dans le cas de Danault, la suite de l'histoire a été assez documentée : le natif de Victoriaville est devenu un formidable joueur de centre défensif, ce qui, après six saisons avec les Canadiens, lui a valu un beau contrat de 33 millions $ avec les Kings de Los Angeles.

À l'image de Danault, Dauphin pourrait-il connaître la grande éclosion à Montréal?

«Le coup de patin et les instincts autour du filet de Dauphin me semblent un brin supérieurs à ceux de Phillip Danault, a souligné Jean-Charles Lajoie. En contrepartie, pour ce qui est de son efficacité au cercles des mises en jeu, son efficacité à tuer des jeux et à contrer les meilleurs joueurs de centre adverses, c'est moindre que Danault.

«N'empêche que le profil est semblable. Et Dauphin est deux ans plus jeune.»

