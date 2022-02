Le curieux geste de Samuel Montembeault expliqué

Lorsque la sirène qui confirmait la victoire des Canadiens 4-0 face aux Sabres a retenti, mercredi, un Samuel Montembeault souriant a mimé un drôle de geste en glissant vers ses coéquipiers.

Le portier de Bécancour, qui savourait son premier jeu blanc dans la LNH, glissait répétitivement une main par-dessus l’autre, comme s’il distribuait de l’argent à ses camarades venus le féliciter au centre de la patinoire.

Si c’est ce que vous avez vu, annulez votre rendez-vous chez l’optométriste. Le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie s’est d'ailleurs fait raconter l’idée derrière cette charade.

«Avant le match, comme chaque saison, et pour mettre un peu d’argent au tableau (...) pour organiser une belle fête, tous les joueurs des Canadiens ont mis une somme X, Y, Z. Le montant n’est pas important et tout le monde était impliqué», a-t-il expliqué à «JiC», jeudi.

Pour Montembeault, le plus important, c’est le résultat.

«Ce qu’il voulait surtout dire, c’est ‘hey, les gars! L’argent qui est au tableau, on l’a gagné et on peut organiser un beau petit party à la fin de la saison!’.»

En réponse à cette information anecdotique, Jean-Charles Lajoie n’a pu s’empêcher d’y aller d’une plaisanterie : «la quantité de gars avec des contrats à deux volets dans ce club-là, c’est sûr qu’il y en quelques-uns qui voulaient bloquer des tirs avec leur face pour ramasser l’enveloppe!»

Comme en séries

Depuis que Martin St-Louis a pris les rênes des Canadiens, le club a échappé trois matchs de suite avant de tisser une série de quatre gains. Il n’est pas anormal qu’un instructeur en chef perde ses premiers matchs derrière le banc, mais ce n’est pas tout à fait un hasard.

«Depuis le jour 1, il a lancé un défi à ses joueurs, raconte Renaud Lavoie. Avant le premier match, il a dit ‘on va faire un 4 de 7, comme si c’était en séries’. Ses premiers matchs se sont soldés par des défaites 0-3 dans la série. Et là, on a gagné les quatre derniers matchs.»

St-Louis a mentionné dans son point de presse de jeudi qu’il dirige «des gagnants». En ce sens, face aux Sabres, ses hommes ont remporté leur série 4 de 7.

«Il ne nous l’a pas dit, rappelle le journaliste. Montembeault, lui, pendant son point de presse, il l’a mentionné du bout des lèvres. On m’a confirmé que c’était ça. Pour eux, c’était un septième match.»