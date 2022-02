Artemi Panarin n’est pas un grand ami de Vladimir Poutine

Au nombre des athlètes russes ayant décrié le président de leur pays, Vladimir Poutine, dans les dernières années, il y a l’attaquant des Rangers de New York Artemi Panarin, qui a d’ailleurs éprouvé des ennuis à la suite de la diffusion de ses commentaires.

Pratiquement à pareille date l’an dernier, le hockeyeur avait été plongé dans la tourmente en raison d’allégations de violence à l’endroit d’une femme de 18 ans en 2011.

Ancien entraîneur de Panarin avec le Vityaz Chekhov, dans la Ligue continentale de hockey, Andreï Nazarov avait mentionné au site sports.ru que Panarin s’en était pris à sa victime dans un bar de Riga à l’aide de «plusieurs puissants coups de poing». Celui-ci aurait été arrêté, ajoutant cependant que «des négociations ont eu lieu avec les autorités policières». Les Rangers et leur joueur avaient nié les affirmations de Nazarov, qui disait avoir été motivé par les critiques de son ex-protégé relatives à Poutine pour étaler le tout sur la place publique.

Voir ses erreurs

Les propos du porte-couleurs des Rangers avaient effectivement fait jaser en juillet 2019, au cours d’un entretien présenté sur la chaîne YouTube de Vsemu Golivin.

«Je crois qu’il ne comprend plus ce qui est bon et ce qui est mauvais, avait-il émis. Psychologiquement, ce n’est pas facile pour lui de juger la situation sobrement. Il y a beaucoup de gens qui influencent ses décisions. Par contre, si tous ceux qui vous côtoient depuis 20 ans vous disent que vous êtes un bon gars et que vous faites un excellent travail, vous ne verrez jamais vos erreurs.»

«L’erreur de notre société, c’est de le traiter comme un superhumain. Il est une personne normale, comme nous, et il est à notre service, avait également dit Panarin au sujet de Poutine. Pour être président, vous devez être intelligent et allumé, mais notre plus gros impair, c’est de penser qu’il n’y a personne de mieux que lui. C’est un non-sens. Combien de personnes vivent ici? Sans aucun doute, il y a quelqu’un meilleur [pouvant prendre sa place].»

- Sur la patinoire, Artemi Panarin se débrouille assez bien cette saison. Avant le duel contre son compatriote et fervent partisan de Poutine, Alexander Ovechkin, et les Capitals de Washington, jeudi, il comptait à sa fiche 14 buts et 41 mentions d’aide pour 55 points en 45 sorties.