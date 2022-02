Cette semaine aux «Anti-Pods de la lutte», Kev et Pat discutent de l’intronisation au Temple de la renommée de la WWE de l’Undertaker.

Ils reviennent aussi sur le départ de Cody Rhodes, font le tour des prix de l’année du Wrestling Observer Newsletter et débutent un nouveau segment, «Le Nostradakev». Tout ça et bien plus encore dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici: