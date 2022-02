Un objectif clair dans la tête d'Alexandre Carrier

Avec 20 points en 48 matchs et une fiche de +15, Alexandre Carrier est vraiment en train de s'établir comme un rouage important de la brigade défensive des Predators de Nashville.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi, le Québécois a avoué être satisfait de sa saison, même s'il vise encore plus haut.

«Je ne prends rien pour acquis. À chaque jour, je veux m'améliorer. Ça va super bien en ce moment et je joue de grosses minutes. L'équipe joue super bien, donc c'est plus facile pour moi aussi. Je suis content de mon jeu, mais j'espère juste être capable d'encore m'améliorer pour passer au prochain niveau et encore plus aider l'équipe.»

Lorsqu'il parle de passer au prochain niveau, Carrier a une définition bien précise en tête de ce qu'il cherche à accomplir.

«Je veux être plus solide dans plusieurs phases de mon jeu. Défensivement, je joue déjà contre des excellents joueurs, mais je veux être capable d'offrir le même rendement à chaque match. Avec le calendrier et le voyagement, c'est parfois difficile pour un jeune défenseur de performer à chaque soir. Mais je veux trouver cette constance défensivement et être capable de contribuer offensivement aussi. C'est vraiment ça mon objectif.»

Sur le plan collectif, les Predators connaissent une bonne saison avec une récolte de 62 points en 51 matchs. Même si certains experts ont toujours des doutes, l'ancien des Olympiques de Gatineau croit dur comme fer au potentiel de son équipe.

«Comme l'an dernier, les gens disaient que nous étions hors des séries. Mais dans les 20 derniers matchs de la saison, on a vraiment élevé notre jeu d'un cran. C'est le même principe cette année. Il y a tellement de bonnes équipes. C'est serré et on se bat pour notre place. On veut aller chercher les équipes en avant de nous. Tout le monde veut gagner, mais on voit que le jeu a vraiment pris une coche depuis la pause du match des étoiles.»

Les Predators se préparent d'ailleurs à vivre un événement historique alors qu'ils vont recevoir le Lightning, samedi au Nissan Stadium, dans le cadre de la Série des stades. Ce match sera très spécial pour Carrier et sa famille.

«Ça va être excitant, j'ai super hâte à ce match. Ma famille est en route vers Nashville. Ma blonde est ici et son père est en route également. Ça va être une fête, mais en même temps, on est là pour gagner un match. Ce n'est jamais facile contre le Lightning. Ils ont une excellente équipe.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.