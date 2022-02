Un espoir des Leafs gravement malade

Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé mercredi que leur espoir Rodion Amirov souffre d’une tumeur au cerveau.

L’attaquant russe de 20 ans a été la sélection de premier tour (15e au total) du club de la Ville Reine au repêchage de 2020.

«Rodion a amorcé la saison 2021-2022 avec le Slavat loulaïev d’Oufa dans la Ligue continentale de hockey [KHL], mais il s’est blessé en début de campagne. Pendant qu’il récupérait de cette blessure, il a développé de nouveaux symptômes qui ont nécessité des investigations approfondies», a indiqué l’organisation des Leafs dans un communiqué.

«Il suit présentement des traitements dans un centre médical en Allemagne et il ne reviendra pas au jeu d’ici la fin de la saison.»

Les Maple Leafs ont ajouté que leur équipe de médecins suivait la situation. Ils s’assureront que le patineur reçoive les meilleurs traitements possible.

Amirov avait amassé un but et deux mentions d’aide pour trois points en 10 rencontres avant que sa campagne ne prenne fin prématurément. En 70 rencontres sur trois saisons dans la KHL, il a touché la cible 10 fois et fourni huit aides pour 18 points.