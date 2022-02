«Nous sommes très frustrés» - Claude Giroux

La saison longue et pénible des Flyers de Philadelphie se poursuit, l’équipe étant en route vers une troisième séquence d’au moins 10 revers en 2021-2022, et l’insatisfaction est bien palpable dans leur vestiaire.

En s’inclinant 4 à 1 devant les Blues de St. Louis, mardi, la formation de la Pennsylvanie a prolongé à six sa série d’échecs. N’ayant pas gagné depuis le 1er février, elle ratera selon toute vraisemblance les séries éliminatoires, puisqu’elle accuse un retard de 22 points sur le dernier laissez-passer des clubs repêchés de l’Association de l’Est. Son capitaine Claude Giroux a bien résumé les états d’âme de ses coéquipiers au terme d’une autre soirée décevante.

«Je pense que nous sommes très frustrés, a-t-il dit sans détour au site NHL.com. Nous avons disputé un bon match pour la majeure partie de l’affrontement. Certains trios ont très bien fait, mais encore une fois, nous n’avons pas fait le travail en troisième période.»

L’entraîneur-chef Mike Yeo perçoit le même problème que le Franco-Ontarien : les Flyers ne livrent pas la marchandise au moment crucial.

«Les équipes gagnantes répondent dans une situation corsée, a-t-il dit. À plusieurs reprises cette saison, et même durant les récentes semaines, nous avons accordé un but sur la séquence suivant l’un de nos filets. Ce sont des instants critiques d’une rencontre. Vous avez obtenu le rythme et vous devez l’imposer de nouveau immédiatement [après l’avoir perdu]. Vous avez à travailler et retourner en attaque. Évidemment, on s’est retrouvé tout de suite sur les talons et la rondelle a terminé à l’intérieur de notre filet.»

Rien pour se réjouir

La fin de campagne risque d’être difficile pour Philadelphie, qui pourrait liquider des actifs d’ici la date limite des transactions, le 21 mars. Et ceux qui resteront devront mieux faire. C’est le cas du gardien Carter Hart, qui a manqué les deux derniers duels des siens à cause d’une infection à un œil.

Avant d’être placé à l’écart, il avait été incapable de se maintenir au-dessus d’un taux d’efficacité de ,900 dans ses trois plus récents matchs. Pour la saison en cours, parsemée de hauts et de bas, il se trouve à ,910 et sa moyenne de buts alloués est de 2,96. Sauf que sa fiche de 9-16-6 reflète les ennuis de l’équipe sur la glace.

Hart pourrait renouer avec l’action samedi, quand les Flyers recevront les Capitals de Washington. Il s’agira de la quatrième d’une séquence de huit parties à domicile.