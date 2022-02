Nick Paul se concentre sur ce qu’il peut contrôler

Au cœur des rumeurs de transaction depuis plusieurs semaines, l’attaquant les Sénateurs d’Ottawa Nick Paul ne veut pas se laisser distraire par des choses qui sont hors de son contrôle.

L’athlète de 26 ans pourrait devenir joueur autonome sans compensation en juillet prochain, lui qui termine une entente contractuelle de deux ans d’une valeur totale de 2,7 millions $ en 2021-2022.

À moins d’un mois de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Paul a été questionné sur ses états d’âme mercredi.

«Il reste encore beaucoup de temps, a-t-il dit en conférence de presse. Je n’y ai pas trop porté attention. Mon agent me dit qu’il s’en occupe et que je dois me concentrer sur le hockey. Quand la date limite approchera, nous discuterons. Je ne sais pas trop ce qui se passe présentement. J’ai toujours dit qu’Ottawa est un super endroit.»

Paul se voit donc rester avec les «Sens», si c’est le désire de l’organisation. Il adopte toutefois la même attitude que pour la date limite des transactions en ce qui concerne une possible prolongation de contrat avec l’équipe ottavienne.

«En début de saison, j’essayais d’engranger des points pour m’aider dans les négociations de mon nouveau contrat. Ç’a fait en sorte que je jouais très mal», a raconté le natif de Mississauga.

«J’ai ensuite décidé d’ignorer les distractions et d’y aller une journée à la fois. Je ne porte pas attention à ce que je ne peux pas contrôler. Je laisse mon agent faire son boulot. Je me concentre uniquement sur le hockey et la victoire.»

Paul connait ses meilleurs moments dans la LNH présentement. En 49 rencontres jusqu’à maintenant, il a touché la cible neuf fois et fourni sept mentions d’aide pour 16 points.